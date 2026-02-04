Mercado de fichajes en la NBA: estos son los cambios más importantes en el baloncesto de Estados Unidos, a pocas horas del cierre

A pocas horas de finalizar el periodo de traspasos, el mercado de la NBA entró en calor este martes con el traspaso del veterano James Harden a los Cleveland Cavaliers a cambio del base All-Star, Darius Garland.

La liga de básquet norteamericana registró otras ventas este martes, incluida la de Nikola Vucevic a los Boston Celtics, aunque ninguna distrajo la atención puesta en los despachos de los Milwaukee Bucks, donde se decide el destino de la superestrella Giannis Antetokounmpo.

Jugador de la NBA se salta la norma de su equipo y reacciona a la crisis de ICE en Minnesota

Las negociaciones en marcha para una posible venta del griego, doble Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA (2019 y 2020), parecían mantener congelado el resto del mercado, que se clausurará el jueves.

Intercambio entre Harden y Garland

Darius Garland jugará para los Clippers. Foto: Getty Images

El principal de ellos es el intercambio entre Harden y Garland, cuyas negociaciones se habían revelado la noche del lunes. Garland, de 26 años, es la pieza que ha pagado la fallida trayectoria de los Cavaliers en los últimos playoffs. El doble All-Star estaba señalado también por sus constantes problemas físicos.

James Harden llega a los Cavaliers tras liderar a los Clippers junto a Kawhi Leonard desde 2023, supone un fuerte giro del proyecto que los Cavs llevaban años construyendo en torno a Garland, Mitchell y el joven pívot Evan Mobley.

Más traspasos importantes de la NBA

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Entraron en acción los Boston Celtics, campeones en 2024, al reclutar al veterano Nikola Vucevic desde los Chicago Bulls a cambio del escolta Anfernee Simons, reportaron ESPN y The Athletic.

El otro golpe del martes lo dieron los Utah Jazz al anunciar el fichaje de Jaren Jackson Jr., uno de los defensores más reputados de la competición. El ala-pívot, fue All-Star en 2023 y 2025 y llegará desde los Memphis Grizzlies junto a tres secundarios: John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr.

Los Jazz también incluyen en el paquete a los jóvenes Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks y a los veteranos Kyle Anderson y Georges Niang.

Jaren Jackson Jr. pasa de Memphis Grizzlies a Utah Jazz. Foto: Getty Images

*Con información de AFP.