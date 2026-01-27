Jugador de la NBA se salta la norma de su equipo y reacciona a la crisis de ICE en Minnesota

Deportes

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 12:38 a. m.
Wembanyama, jugador de los Spurs
La superestrella de la NBA Victor Wembanyama aseguró este martes encontrarse “horrorizado” por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis, en el marco de la ofensiva contra la inmigración irregular del gobierno de Donald Trump.

El francés, de 22 años, dijo a periodistas que no podía guardar silencio sobre la convulsa situación que se vive en el estado de Minnesota, a pesar de que le habían aconsejado mantenerse al margen.

“El departamento de PR (relaciones públicas) lo ha intentado, pero no voy a sentarme aquí y dar una respuesta políticamente correcta”, declaró Wembanyama tras un entrenamiento de su equipo, los San Antonio Spurs.

Wembanyama se une al desprecio de los ciudadanos

Cada día me despierto, veo las noticias y estoy horrorizado. Me parece una locura que algunos intenten dar la impresión o hacer que suene como si fuera aceptable, como si el asesinato de civiles fuera aceptable”, expuso el pívot All-Star.

Victor Wembanyama fue el pick número 1 del draft de la NBA 2023.
Desde el fin de semana, la indignación se ha extendido a lo largo de Estados Unidos a raíz de la muerte a tiros de Alex Pretti en Mineápolis.

Este enfermero estadounidense, de 37 años, falleció el sábado en un altercado con agentes federales ocurrido durante una manifestación contra operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué es ICE y cómo funciona? Esto es lo que dice la ley sobre la agencia migratoria de Estados Unidos

Su muerte elevó las tensiones que sucedieron a la muerte de Renee Good, otra ciudadana estadounidense, el 7 de enero por un agente del ICE en la misma ciudad.

Reacciones de más personalidades del baloncesto estadounidense

Un pequeño grupo de jugadores y entrenadores de la NBA ha condenado públicamente estas muertes en los últimos días, incluida la estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, y el técnico de los Golden State Warriors, Steve Kerr.

En sus redes sociales, Haliburton republicó la noticia de Pretti. Wembanyama, por su parte, admitió haber sido instado a no hablar extensamente sobre el tema a pesar de sus preocupaciones. “Cada día leo las noticias y a veces me hago preguntas muy profundas sobre mi propia vida”, afirmó el francés.

“Pero también soy consciente de que decir todo lo que tengo en la cabeza tendría un costo demasiado grande para mí en este momento”, señaló. “Así que prefiero no entrar en demasiados detalles. Es terrible. Sé que soy extranjero. Vivo en este país. Estoy preocupado, seguro”.

Victor Wembanyama, basquetbolista francés.
*Con información de AFP

