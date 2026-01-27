¿Qué es ICE y cómo funciona? Esto es lo que dice la ley sobre la agencia migratoria de Estados Unidos

En el primer mes del 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha estado en el ojo del huracán, tras una serie de polémicas en las que se le atribuyen la muerte de dos personas y el arresto de un niño de 5 años.

ICE es la agencia estadounidense encargada de detener a los inmigrantes en situación irregular. Con un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares, esta división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha convertido en una de las principales herramientas de la administración Trump para combatir la inmigración irregular.

Ha sido tan importante para el presidente de Estados Unidos esta agencia, que en 2025 tomó la decisión de duplicar los oficiales. ICE pasó de contar con cerca de 10.000 agentes a más de 22.000 oficiales en la actualidad.

ICE no fue fundado por Donald Trump

La agencia fue creada en 2003 tras los atentados del 11-S, un punto de inflexión que transformó la política de seguridad en Estados Unidos. Meses después, el gobierno incorporó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de la estructura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El propósito inicial de la agencia fue fortalecer la seguridad nacional, previniendo acciones terroristas, crimen transnacional y el ingreso ilegal de personas, bienes y fondos. Es por esto que ICE es una fusión entre el Servicio de Inmigración y Aduanas, con el Departamento de Seguridad Nacional.

En algunas detenciones, la agencia ha calificado a los arrestados como terroristas. Uno de esos casos fue el de Kilmar Ábrego-García, quien fue vinculado a la pandilla MS-13; sin embargo, posteriormente fue liberado y la jueza que llevó su caso aseguró que el ciudadano salvadoreño “fue detenido sin autoridad legal”.

Se ha tornado en un perseguidor de personas indocumentadas

Aunque la creación del ICE estuvo inicialmente orientada a la prevención de amenazas terroristas, en la actualidad su principal enfoque recae en la Oficina de Detención y Deportación (ERO).

La prioridad actual de ICE es el arresto de personas con situación migratoria irregular. En el marco del programa 287(g), los agentes tienen la facultad de detener a inmigrantes sin necesidad de que exista una acusación penal, basándose únicamente en su estatus migratorio.

Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas enfrenta el rechazo de sectores de la población en estados como Minnesota, en donde los ciudadanos han manifestado su oposición a las prácticas y la permanencia de la agencia migratoria en sus comunidades.

ICE tiene más responsabilidades

La agencia migratoria también se encarga de combatir el crimen transnacional, investigando el contrabando de narcóticos, trata de personas, violencia de pandillas, lavado de dinero, robo de propiedad intelectual y fraude aduanero.

ICE también apoya al FBI y, en el marco de la lucha antiterrorista, es el mayor contribuidor de equipos. Trabaja de la mano con Interpol y policías internacionales que les permita localizar extranjeros buscados en otros países.