Estados Unidos

El ICE y la policía estadounidense no podrían colaborar más entre ellos: cambiarían las políticas migratorias

La iniciativa daría un alivio a todos los migrantes ilegales en Estados Unidos

Camilo Eduardo Velásquez

18 de diciembre de 2025, 9:35 p. m.
ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley
ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley Foto: getty

Desde que Donald Trump regresó a la Presidencia en 2025, las medidas de endurecimiento con los migrantes han sido protagonistas. Su campaña en 2024 le prometió a los estadounidenses, trabajar para “recuperar su país”.

Para el gobierno Trump, es clave el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que, tras su regreso al poder, ha cobrado protagonismo; entre sus funciones están arrestar “migrantes ilegales” y actualmente, trabaja en conjunto con la policía. Instituciones como, el FBI y la DEA, colaboran con el ICE.

Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

Legisladores demócratas proponen este jueves, 18 de diciembre de 2025, que el ICE no colabore con los departamentos policiales. Esto los obligaría a trabajar individualmente, como partes de la propuesta que lidera el representante Mike Quigley.

El congresista Quigley afirmó “estadísticamente más respetuosos de la ley que los estadounidenses comunes“. El demócrata representa el quinto distrito congresional de Illinois, que en 2023 reportó 1´880.500 inmigrantes, que equivale al 15% de los habitantes del estado, en el que 98.800 son niños.

Mike Quigley declara desde la casa demócrata en Washington
Mike Quigley declara desde la casa demócrata en Washington Foto: Getty Images

Claves de la propuesta

La ley que proponen fue bautizada con el nombre “PROTECT”, que traduce “proteger”, y, en caso de que sea aprobada, acabaría con el Programa Federal 287(g), que permite que algunos oficiales locales realicen funciones de ICE con los migrantes; entrenar oficiales locales que participan en el programa, esta estrategia solo vincula a ciertos policías que firman un acuerdo voluntario con el DHS.

El autor principal de la ley, hace énfasis en que, la organización ICE, debe concentrarse en arrestar y deportar a inmigrantes que, hayan cometido delitos, declaró al medio Newsweek: “En cuanto a deportar a alguien que realmente debería hacerlo porque representa un riesgo, eso es más o menos lo que el pueblo estadounidense espera“.

Migración en Estados Unidos desde la llegada de Trump

El DHS reportó más de 527.000 migrantes arrestados por el ICE en lo que va de 2025. Esta cifra incluye los detenidos desde enero hasta octubre de 2025 y los últimos datos oficiales se dieron en 2023, cuando se reportaron, aproximadamente, 14 millones de migrantes.

“Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

Según la agencia informativa AP, Estados Unidos centró sus esfuerzos en los estados más grandes, como Los Ángeles y Nueva York, donde se estiman que viven millones de migrantes.

ICE amplió las redadas en ciudades santuario y comunidades locales, accedió a nuevas bases de datos para identificar migrantes. El DHS elogió las alianzas con la policía, ya que ellos afirman que permite herramientas para arrestar a “los peores”.

Noticias Destacadas