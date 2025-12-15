“Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

“Después de 35 años de funcionamiento, nunca había vivido algo similar", dice Fulton Montoya, refiriéndose a lo acontecido con unos de sus empleados, situación en la que tuvo que presenciar el arresto de dos ellos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Fulton Montoya, abrumado con lo sucedido, afirma que “Vienen y te los arrebatan como criminales”.

De acuerdo con lo expuesto por él mismo, todo ocurrió de manera repentina y sin que tuviera conocimiento previo del operativo migratorio.

Multiples operativos por parte del ICE | Foto: Getty Images

Uno de los empleados antes de ser llevado por agentes del ICE le dice “Lo quiero mucho jefe”.

En el video en el que se ve el arresto, se puede ver a Fulton Montoya muy acongojado y se le escucha llorar mientras ve como sus trabajadores son llevados en una patrulla.

En una entrevista con Noticias Telemundo dice que el hecho de ver a uno de ellos esposado y con lágrimas lo había marcado y le había dolido porque “son como familia”.

Indica que todo sucedió mientras él conducía su vehículo, fue detenido por una patrulla que se atravesó adelante, otra se le hizo en la parte de atrás y otra al lado, en principio le dicen que la razón era porque él no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Policía arresta en medio de operativo a dos empleados en Florida | Foto: Getty Images

Pese a eso, no le pidieron sus documentos, ni tampoco le impusieron una infracción por no llevar el cinturón de seguridad puesto, sino que intervinieron directamente a sus empleados. Afirma que uno de ellos contaba con licencia vigente y una cita para un caso de asilo.

“Y le enseño papel y aun así lo metieron, entonces no hay un respeto” dijo Montoya en una entrevista con Noticias Telemundo.

Este caso se da en medio de una escalada de operativos migratorios en Florida y que también se presentan en todo el territorio nacional.