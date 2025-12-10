El gobierno de Donald Trump tiene previsto comenzar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen los historiales de sus redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial.

De acuerdo con información publicada el miércoles por el Registro Federal, se informa que esto se aplicaría a visitantes de los 42 países que no requieren visa para ingresar a Estados Unidos.

Entre los países que no necesitan visa están: Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Aplicará para países que no requieren visa para el ingreso. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Actualmente, los viajeros provenientes de estos territorios solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales para surtir el trámite.

De acuerdo con las nuevas medidas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte “obligatoria” en las solicitudes del ESTA. Los solicitantes tendrían que proporcionar sus historiales de redes sociales, de acuerdo con el aviso proporcionado por el Registro Federal.

También tendrían que presentar otros “campos de datos de alto valor”, incluidos números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, datos personales de familiares e información biométrica.

El aviso precisa que estas medidas se aplicarían dentro de 60 días, a menos que sea impugnado en el campo judicial.

Nueva reglamentación entrará en vigor en 60 dias. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La administración del presidente Donald Trump ha endurecido las restricciones para entrar a Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva contra la migración ilegal.

Estados Unidos será una de las sedes del Mundial 2026, junto con México y Canadá, esto acarreará la llegada masiva de turistas con el fin de disfrutar el evento futbolístico más importante del mundo, a nivel selecciones.

El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias; sin embargo, este mismo ha tenido que considerar ciertas medidas debido al Mundial 2026.

Se ha tenido que agilizar el tema de los trámites para las visas de cara al Mundial, pese a eso, este no será el único evento importante que tendrá como sede el país norteamericano, ya que, los Juegos Olímpicos de 2028 también se llevarán a cabo en este país.

Por otra parte, declaraciones del coordinador de la Casa Blanca para la Copa Mundial de 2026, en las cuales no descarta la posibilidad de hacer redadas migratorias en medio del mundial, aumenta la preocupación de los espectadores que buscan disfrutar del evento deportivo.

Recuerde tener en cuenta todas estas medidas antes de planificar un viaje hacia el territorio estadounidense, de esa manera no se llevará sorpresas.