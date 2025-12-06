Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos lanza nueva tarifa para los inmigrantes: esta es la advertencia de la Patrulla Fronteriza

Los extranjeros que residen de manera ilegal, además de otras multas ya establecidas, deben asumir un nuevo pago ante las autoridades.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
6 de diciembre de 2025, 5:36 p. m.
Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
Los inmigrantes detenidos deben pagar una “tarifa de aprehensión”. | Foto: 123RF

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos suelen recordar los cambios e implementaciones en las políticas para que los extranjeros tengan en cuenta en caso de que residan de manera ilegal en el país o sus tiempos permitidos de permanencia están a punto de caducar.

Como una manera de presión para que las personas salgan de manera voluntaria del país antes de ser deportados, el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, aseguró que a los detenidos por los agentes se les cobra una “tarifa de aprehensión” que alcanza los 5.000 dólares.

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por disidencias de las FARC en zona rural del Huila.
Los inmigrantes indocumentados deben pagar hasta 5.000 dólares si son detenidos. | Foto: 123RF

Banks escribió en X: “A todos los inmigrantes ilegales mayores de 14 años que ingresen a los Estados Unidos sin inspección se les aplicará una tarifa de aprehensión de 5.000 dólares”, de acuerdo con lo establecido por el “Gran y hermoso proyecto de ley” que presentó el presidente Donald Trump y que fue aprobado eses atrás.

Contexto: Latina deportada de Estados Unidos revela lo que hace ICE con las pertenencias de los detenidos: este fue su testimonio

“Este mensaje se aplica a todos los inmigrantes ilegales, independientemente de dónde ingresaron, cuánto tiempo hayan estado en los EE. UU., su ubicación actual o cualquier procedimiento de inmigración en curso“, complementó el funcionario en su publicación del pasado jueves, 4 de diciembre.

Ese mismo jueves, el Gobierno de Trump recibió una demanda a nombre de más de 20.000 inmigrantes que enfrentan multas diarias de hasta 998 dólares, por lo que a algunos se les ha acumulado hasta 1,8 millones de dólares, por residir en el país de Norte América de manera ilegal.

Para poder presentar la demanda, los abogados sostienen que estas personas están intentando regular su estatus migratorio con las autoridades competentes.

Contexto: Estados Unidos lanza inusual oferta de Cyber Monday para indocumentados y lo anuncia en video: así se pueden ganar 1.000 dólares

Sin embargo, esta medida se suma a otras que ha tomado la administración en relación con multas para los extranjeros indocumentados. En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que las personas que fueron dejadas en libertad condicional enfrentarán un pago al gobierno de 1.000 dólares.

El proyecto anterior tiene el objetivo de “instituir la rendición de cuentas y prevenir un fraude desenfrenado en el sistema de libertad condicional”.

El recargo nocturno a partir del 1 de diciembre de 2025, nutrirá el bolsillo de los trabajadores.
La medida se suma a otras multas que asumen los extranjeros indocumentados. | Foto: 123 Rf

Además, el Gobierno es bastante reiterativo en que los inmigrantes sin documentos legales pueden “autodeportarse” antes de que las autoridades abran un caso en su contra.

Para tomar esta alternativa, las personas deben descargar la aplicación móvil CBP Home, en la cual envían su intención de salir voluntariamente del país. Como beneficio, viajarán como turista, sin que su futuro regreso se vea afectado (siempre y cuando sea legal) y, además, reciben 1.000 dólares para regresar a sus naciones de origen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo escándalo en Policía de Santa Marta: un intendente habría abusado sexualmente de un joven auxiliar

2. Hombre fue sorprendido transportando una carreta con casi media tonelada de pólvora en Bogotá

3. Francia confirmó partido de preparación para el Mundial 2026 contra Colombia; hay candidato fuerte para un segundo amistoso

4. Golpe inesperado: Estados Unidos desata tormenta al bloquear visas a quienes trabajen en verificación de datos y moderación de contenido

5. Exclusivo: este es el documento que desmiente a la fiscal Camargo en escándalo por la presunta infiltración de alias Calarcá en el Gobierno y el Ejército

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosInmigración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.