Estados Unidos lanza inusual oferta de Cyber Monday para indocumentados y lo anuncia en video: así se pueden ganar 1.000 dólares

Este lunes, 1 de diciembre, se lleva a cabo el Cyber Monday, el segundo día de descuentos más esperados del año, seguido del Black Friday, que se celebró el pasado viernes. En este marco, hasta el Gobierno de Estados Unidos se unió a ofertas especiales, esta vez dirigidas para todos los inmigrantes indocumentados que residen en el país.

En las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se compartió un video propagandístico en el que se le ofrece a los extranjeros volver a sus países de origen de manera voluntaria, o “autodeportarse” completamente gratis y recibir a cabio 1.000 dólares por parte de la administración.

Los extranjeros que se "autodeporten" recibirán 1.000 dólares. | Foto: Charles Reed - ICE Public Affair

“La aplicación CBP Home ofrece a los inmigrantes ilegales la mejor oferta del Cyber ​​Monday de la temporada“, se lee en la publicación del DHS en su perfil de X.

“Vuele a casa GRATIS y reciba un regalo de salida de 1.000 dólares“, especifica.

The CBP Home App is offering illegal aliens the best Cyber Monday deal of the season.



Fly home for FREE and receive a $1,000 exit gift.https://t.co/YGo3uuO3hc pic.twitter.com/bxZpJuDRZK — Homeland Security (@DHSgov) December 1, 2025

La aplicación CBP Home permite que los inmigrantes que residen de manera ilegal en Estados Unidos puedan hacer un registro para volver a sus países de origen como turistas, sin que se les emita una orden de deportación ni afecte su entrada al país de Norte América en un futuro.

Además, quienes acceden a esta opción reciben un incentivo económico, como una estrategia de motivación para que más extranjeros regresen a sus naciones voluntariamente.

La aplicación permite el registro para regresar de manera voluntaria a los países de origen. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE (Servicio de Inmigración y Control de aduanas) les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada", se lee en la página oficial de CBP Home.

“La aplicación móvil CBP Home permite a los extranjeros a planificar su regreso a sus países, incluida la oportunidad de salir de manera oportuna, lo que les permite terminar el trabajo, la escuela y los asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal”, detalla la información de la aplicación.

Las autoridades eliminan órdenes de arresto y multas en cuanto el extranjero decida "autodeportarse". | Foto: Getty Images

Para llevar a cabo el proceso, las personas que tomen esta medida, deben responder un cuestionario simple en la aplicación móvil, que puede ser descargada en cualquier dispositivo celular. Allí deben agregar sus datos simplificados, es decir, solo datos esenciales como su nombre y nacionalidad.