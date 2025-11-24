Suscribirse

Estados Unidos

Así será el control que transformará cada cruce fronterizo en Estados Unidos desde diciembre: cómo afectará a los inmigrantes

A partir del 26 de diciembre, la CBP activará un sistema biométrico obligatorio que cambiará por completo la experiencia de entrada y salida para millones de viajeros y migrantes.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

24 de noviembre de 2025, 3:35 p. m.
La CBP implementará desde diciembre un sistema biométrico obligatorio que registrará a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos.
La CBP implementará desde diciembre un sistema biométrico obligatorio que registrará a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

La inminente implementación del control biométrico de entrada y salida en Estados Unidos marca un punto de no retorno en la vigilancia fronteriza.

Desde el 26 de diciembre, ningún extranjero, ya sea turista, residente o migrante, podrá cruzar sin someterse a una verificación facial obligatoria, un mecanismo que promete reforzar la seguridad, pero que también abre interrogantes sobre privacidad y posibles demoras.

Contexto: Visa temporal vs. visa permanente: lo que todo inmigrante en Estados Unidos debe saber ahora

¿Qué implica esta regulación?

La CBP explicó que el uso de biometría facial proporciona “una capa adicional de seguridad” capaz de cumplir varios objetivos: como identificar delincuentes o terroristas sospechosos, prevenir el uso fraudulento de visas o documentos, detectar a quienes exceden su estancia autorizada y evitar que personas previamente deportadas reingresen ilegalmente al país.

El cambio también acarrea que los residentes permanentes legales (titulares de green card), y demás extranjeros legalmente autorizados a vivir o trabajar en Estados Unidos, podrán verse sujetos a las mismas exigencias que los visitantes, según se informa en el diario La Nación.

Por su parte, los ciudadanos estadounidenses no están obligados a someterse a la verificación facial, aunque pueden optar por participar voluntariamente; si deciden no hacerlo, se les permitirá una inspección manual tradicional.

La medida responde al mandato legislativo que, desde hace décadas, obliga a implementar un sistema integral de entrada-salida biométrico para viajeros extranjeros.

Los expertos del DHS señalan que esta expansión es necesaria para cerrar vacíos en la identificación de personas que se quedan más tiempo del permitido o utilizan documentos fraudulentos.

Las empresas, por su parte, estarán obligadas a reforzar sus mecanismos de autenticación y validación de identidad (Imagen de referencia).
Los nuevos escáneres faciales en los puertos de entrada marcarán un cambio irreversible en el control migratorio de Estados Unidos. | Foto: 123rf

Retos, críticas y consecuencias para migrantes

El nuevo control marca un cambio drástico para millones de personas que atraviesan frontera, incluso para quienes poseen visa de turista, de trabajo o de residente.

No habrá posibilidad de evitar el proceso: ya sea por aire, por mar o a pie, la toma de fotografía facial será obligatoria a la entrada y a la salida del país.

A nivel práctico, esto podría traducirse en demoras, necesidad de prepararse con tiempo y cambio en los procedimientos de verificación migratoria.

Para los migrantes venezolanos, cubanos, centroamericanos o de cualquier nacionalidad que ingresen o residan en EE. UU., este cambio implica que cada cruce, ya sea entrando o saliendo, estará acompañado por un registro biométrico obligatorio.

No se trata solo de fronteras visibles, sino de todos los puntos autorizados de entrada y salida.

La implementación del control biométrico de entrada/salida de la CBP redefine en forma sustancial el paisaje migratorio y de movilidad hacia EE. UU.

Contexto: “La frontera está cerrada”: así son las detenciones a migrantes, relatadas por un agente de la Patrulla Fronteriza

A partir del 26 de diciembre, ningún extranjero que entre o salga del país podrá evadir este mecanismo de verificación.

La clave será que los futuros viajeros y residentes conozcan esta realidad, ajusten su planificación, tengan sus documentos en orden y comprendan que la era del “pasar sin registro” llega a su fin.

