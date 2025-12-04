Suscribirse

Estados Unidos

Latina deportada de Estados Unidos revela lo que hace ICE con las pertenencias de los detenidos: este fue su testimonio

La mujer también contó cómo fue su llegada a su país de origen tras ser expulsada de Norte América.

Redacción Mundo
5 de diciembre de 2025, 3:36 a. m.
La mujer fue deportada de EE. UU. recientemente. | Foto: TikTok de @aleagaastry0

Una ciudadana de Cuba, que fue recientemente deportada de Estados Unidos, compartió su experiencia como detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus redes sociales. Según su relato, los agentes confiscan todas las pertenencias de los extranjeros arrestados, como la ropa, joyas y los celulares.

La mujer, cuyo usuario de TikTok es @aleagaastry0, aseguró que: “Una vez detenido, ellos le van a quitar todo, todo, todo: prendas, ropa, zapatos, teléfono. Todo esto se lo van a guardar, y el día que usted sea liberado, se lo van a entregar”.

No es el primer video que sube con respecto a su deportación y cómo vivió todo el proceso de ser detenida en el país norteamericano, para retornar a su nación de origen.

@aleagaastry0

Que le pasan a tus pertenencias si eres detenido por ICE y que hacen con tu pasaporte

♬ sonido original - @strycub@nit@🇨🇺

En este último video, especificó que, en algunos casos, las personas perdían sus pertenencias, por lo que recomendó a sus seguidores que no asistan a la cita de inmigración con objetos de valor.

Contexto: “Basura”: el insulto de Trump que desata temor en la comunidad somalí, mientras ICE activa operativo

“He visto muchos casos en que se le han perdido las cosas. Si pasa, claro. Traten de no llevar prendas caras ni cosas valiosas”, dijo en su publicación. “Yo, que fui deportada, llegando a Cuba me entregaron el pasaporte intacto. No tenía absolutamente nada. Solo tenía la visa con la que me fui a Nicaragua”.

Y detalló que durante la detención en centros para inmigrantes que serán deportados, no se les permite ningún tipo de comunicación con el exterior por medio de sus dispositivos propios.

“Si estás en un centro de detención, tu teléfono no te lo van a dar en ningún momento, ni la ropa, ni las prendas, a menos que vayas a ser liberado”, agregó.

Las propuestas en el Congreso van desde endurecer las deportaciones hasta ofrecer vías de regularización para quienes ya viven en Estados Unidos sin papeles.
La mujer detalló su proceso de deportación en varios videos de TikTok. | Foto: Composición Semana/ Getty images

En otro video, también compartido en su perfil de TikTok, la cubana relató su llegada al aeropuerto de La Habana tras ser expulsada de Estados Unidos. Según ella, al aterrizar se topó con decenas de oficiales de la policía, cámaras de seguridad y protocolos estrictos.

Contexto: California lanza portal para denunciar abusos de agentes de ICE en medio de creciente tensión migratoria

“Nos quedamos impresionados porque había muchos carros de policía, ambulancias y cámaras esperando para grabar. Nos pusimos muy nerviosos”, comentó la mujer. “Nos juntaron en un bus y nos llevaron hasta la terminal. Luego comenzó el proceso”.

Los inmigrantes podrían enfrentar una deportación rápida si cruzaron la frontera ilegalmente
La creadora de contenido detalló su llegada a Cuba tras ser deportada. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, especificó que el proceso estuvo “bien”, pues ella en particular no tenía ningún antecedente penal, ni multas ni deudas que pudieran complicar su caso.

Contexto: Estados Unidos lanza inusual oferta de Cyber Monday para indocumentados y lo anuncia en video: así se pueden ganar 1.000 dólares

“Todo fue bastante bien, no te hacen nada a menos que tengas problemas con la seguridad. Si estás limpio y no le debes nada al gobierno cubano, no te va a pasar nada”, dijo.

