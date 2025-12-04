California abrió un portal oficial para que cualquier residente pueda denunciar presuntos abusos cometidos por agentes federales, especialmente del ICE, tras un aumento de quejas por detenciones arbitrarias.

La iniciativa, impulsada por el fiscal general Rob Bonta, busca recopilar evidencia, proteger a las comunidades vulnerables y establecer un mecanismo estatal de supervisión ante prácticas consideradas como agresivas.

Un movimiento para proteger a las comunidades vulnerables

Si bien es cierto que California ha comenzado a imponer esta medida, no es el estado pionero con este tema.

Otros estados como New York State Attorney General’s Office e Illinois Accountability Commission también han implementado mecanismos similares, para que ciudadanos reporten conductas de agentes federales, de acuerdo a lo que informa Newsweek.

El anuncio fue hecho el 3 de diciembre de 2025 por el fiscal general Rob Bonta, acompañado por el gobernador Gavin Newsom, quienes declararon que esta herramienta busca crear un registro de posibles abusos, como el uso excesivo de fuerza, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden, entre otros, con el fin de que el Estado pueda evaluar denuncias y considerar acciones legales.

Medios como Newsweek han dicho que la iniciativa llega en un contexto de fuerte crítica a las tácticas migratorias del gobierno federal, que incluyen redadas masivas, detenciones indiscriminadas, uso de vehículos sin identificación y presencia de agentes encapuchados.

Son denuncias frecuentes por parte de comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos civiles. Newsweek.

Según Bonta, la administración federal ha generado lo que calificó como “una campaña de terror y miedo” en muchas comunidades y por ello, el estado de California decidió ofrecer una vía formal para documentar incidentes que podrían constituir abusos.

El portal se presenta como una herramienta de rendición de cuentas: el estado de California reconoce que, si bien los agentes federales tienen autoridad para hacer cumplir leyes migratorias, esa autoridad no los exime de representar la Constitución y los derechos civiles.

Ciudadanos californianos ya pueden reportar en línea presuntas detenciones arbitrarias o uso excesivo de fuerza por parte de agentes federales gracias a un nuevo portal oficial. | Foto: AP

Así funciona la aplicación

La plataforma permite subir videos, fotografías u otros tipos de evidencia cuando alguien crea haber presenciado un incidente de posible mala conducta.

Las denuncias pueden referirse a conductas como uso excesivo de la fuerza, detenciones o arrestos sin causa justificada, allanamientos o búsquedas sin orden, detenciones arbitrarias, interferencia en procesos civiles o electorales, y otros posibles atropellos de derechos, como lo indica el California DOJ.

California advierte que presentar una queja no garantiza que se abrirá una investigación formal o que se brindará asesoría legal: el portal busca documentar denuncias, no reemplazar una denuncia policial.

Este portal da a los ciudadanos, especialmente a los inmigrantes, comunidades vulnerables y testigos, un canal formal para denunciar abusos, algo que hasta ahora muchas veces quedaba en denuncias informales, miedo o impotencia.

El nuevo portal del California DOJ representa un paso importante hacia la rendición de cuentas y la protección de derechos civiles frente a posibles abusos de agentes federales.

Su existencia demuestra que la supervisión ciudadana y estatal de la aplicación de leyes federales puede ser viable y necesaria.