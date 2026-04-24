La emergencia comenzó hacia las 6:45 p. m. de este jueves, 23 de abril, en el barrio de Astoria, dentro de Queens, cuando un incendio se originó en una rectoría y se propagó rápidamente hacia la iglesia contigua. El Fire Department of New York confirmó que el fuego escaló a cinco alarmas, lo que obligó a desplegar a más de 250 bomberos en la zona.

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Durante el operativo, el techo del templo colapsó parcialmente, lo que provocó la caída de escombros sobre varios socorristas.

“Fue un incendio muy intenso que comprometió rápidamente la estructura del edificio, lo que incrementó el riesgo para nuestros bomberos durante la operación”, señaló un portavoz del Fire Department of New York.

Seis bomberos fueron trasladados a hospitales cercanos.

Según las autoridades, las lesiones no son potencialmente mortales, pero el incidente evidenció el alto riesgo que enfrentaron durante la emergencia.

Medios locales reportaron que el incendio generó un fuerte impacto y tristeza entre residentes y antiguos feligreses, especialmente porque se trataba de la histórica First Reformed Church of Astoria.

Para muchos vecinos, el templo no era solo un edificio, sino un punto de referencia comunitario con décadas de historia en el barrio. Algunos exmiembros de la congregación recordaron que el lugar fue escenario de bautizos, bodas y servicios religiosos durante generaciones, lo que explica la carga emocional tras el siniestro y la sensación de pérdida entre quienes crecieron vinculados a la iglesia.

Durante la emergencia, las autoridades recomendaron a los residentes cercanos permanecer en interiores y mantener las ventanas cerradas debido a la gran cantidad de humo que se extendió por varias cuadras del sector.

NEW VIDEO: A historic 138-year-old church in Queens goes up in flames, sending 6 firefighters to the hospital.



The massive blaze tore through the 2-story church in Astoria as the roof collapsed, sending bricks crashing down onto firefighters battling the fire.



A total of 84… pic.twitter.com/E6bkAuJMSE — Fox News (@FoxNews) April 24, 2026

La historia detrás de la iglesia centenaria que se incendió en Astoria

La iglesia, además de su valor simbólico, tenía un importante peso histórico. Fue fundada en 1839 y ya había sufrido un incendio en el siglo XIX, tras el cual fue reconstruida.

Ese antecedente hace que este nuevo siniestro sea especialmente significativo para la comunidad, que vuelve a ver afectado un espacio que ha sobrevivido a más de un siglo de historia en Astoria, en Queens.

Sin embargo, sus características arquitectónicas podían representar un riesgo en caso de incendios, ya que no contaba con sistemas modernos de protección contra el fuego.

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El incendio también afectó la rectoría adyacente y fue controlado tras varias horas de trabajo intensivo.

Equipos especializados iniciaron una investigación para establecer las causas, que hasta ahora no han sido confirmadas oficialmente.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la conservación de edificaciones históricas en ciudades densamente pobladas, así como la necesidad de modernizar sus sistemas de seguridad para evitar tragedias mayores.