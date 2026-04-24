Alerta en el Pentágono: choque de autobuses deja 23 heridos, varios de ellos personal del Departamento de Guerra

Una fuerte emergencia se registró en la mañana de este viernes en las inmediaciones del Pentágono, en Arlington, Virginia, luego de que dos autobuses de transporte público colisionaran violentamente, dejando un saldo de 23 personas heridas.

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El incidente ha generado conmoción debido a que, entre los afectados, se encuentran varios funcionarios de la sede de defensa estadounidense.

WATCH: Two Metro buses collide head-on near the Pentagon in Arlington, Virginia; 18 injured.pic.twitter.com/iaBGEIZczR — Resist Wire (@ResistWire) April 24, 2026

Según confirmó la Oficina de Comunicaciones Corporativas de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, el choque se produjo aproximadamente a las 7:20 a. m., un momento de alto flujo de personal que ingresa a las instalaciones del Departamento de Guerra.

El balance de la colisión

El accidente involucró a un autobús de la empresa OmniRide y otro de Fairfax Connector, los cuales chocaron en la vía de acceso que conduce a la estación del metro del Pentágono.

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para requerir una respuesta masiva de los cuerpos de socorro.

“Veintitrés pasajeros resultaron heridos. Diez de los veintitrés heridos son personal del Departamento de Guerra. Los servicios de emergencia trasladaron a 18 personas a hospitales locales para su evaluación y tratamiento médico”, reza el comunicado oficial que se difundió a través de la Agencia de Protección de la Fuerza.

De los afectados, cinco recibieron atención médica en el mismo lugar de los hechos y fueron dados de alta tras verificarse que sus lesiones no revestían gravedad.

Sin embargo, la movilización de las otras 18 personas hacia centros asistenciales mantiene en alerta a las autoridades locales.

El pentágono es sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP

Investigaciones en curso

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas exactas del choque, la vía de acceso al metro permanece bajo vigilancia y control de tráfico.

Este accidente pone bajo la lupa la seguridad vial en los perímetros de alta seguridad del complejo militar.

Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte sobre el estado de salud de los diez miembros del personal del Departamento de Guerra que resultaron afectados en este siniestro que alteró la normalidad de la mañana.

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“Cinco pasajeros recibieron atención médica en el lugar y fueron dados de alta bajo palabra”, detalló el comunicado obtenido por Fox News, subrayando que la mayoría de los traslados hospitalarios fueron para “evaluación y tratamiento médico”.