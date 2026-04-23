Capturan a exagente de policía por presunto complot de tiroteo masivo en festival de Nueva Orleans

El miércoles, un exagente de policía fue arrestado en Florida luego de que las autoridades encontraran información que sugiere que planeaba un tiroteo masivo en un festival en Nueva Orleans, según informó la oficina del sheriff del condado de Okaloosa.

Christopher Gillum, originario de Carolina del Norte, era buscado en la parroquia de Orleans por el cargo de amenaza terrorista. “Las autoridades obtuvieron información de que Gillum planeaba viajar a un festival en Nueva Orleans para perpetrar un tiroteo masivo y luego provocar que los agentes le dispararan”, señaló la oficina del sheriff.

Gillum trabajó como agente de policía en Chapel Hill entre 2004 y 2019, cuando renunció a su cargo. Posteriormente, regresó al Departamento de Policía, esta vez como empleado civil en 2024, antes de dejar el puesto a finales de ese mismo año, según informó a CNN Alex Carrasquillo, gerente de comunicaciones de la ciudad.

Christopher Gillum, exagente de policía. Foto: Captura X @JohnBasham

Aunque las autoridades no confirmaron el evento específico que sería el objetivo, se presume que podría tratarse del New Orleans Jazz & Heritage Festival, conocido como Jazz Fest, que inicia este jueves y se extiende hasta el 3 de mayo. Este es uno de los festivales más concurridos de la ciudad, con cerca de 400.000 asistentes.

El exagente fue detenido sin incidentes la noche del miércoles en un hotel en Destin, Florida, después de que la oficina del sheriff del condado de Okaloosa detectara su presencia en la zona mediante un sistema de cámaras.

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Durante el arresto, los agentes recuperaron una pistola y cerca de 200 municiones en la habitación donde se hospedaba el sospechoso, según informó la oficina del sheriff.

Actualmente, Gillum permanece detenido en la cárcel del condado de Okaloosa, a la espera de ser trasladado a Luisiana.

En Estados Unidos circulan más armas que habitantes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, evitó referirse a los detalles del caso, que su despacho describió como una “posible amenaza en Florida”, pero destacó la coordinación entre agencias de seguridad.

“Este nivel de coordinación se extendió a agencias en varios estados, desde Carolina del Norte hasta Florida. Aquí es donde la colaboración y la cooperación urgentes dan resultados”, afirmó Moreno en un comunicado.

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Asimismo, el sheriff del condado de Okaloosa, Eric Aden, señaló que el arresto “demuestra cómo la tecnología, como el sistema Flock, y las sólidas alianzas entre agencias pueden ayudar a prevenir posibles actos de violencia y detener de forma segura a fugitivos antes de que ocurra una tragedia”.

Cabe recordar que en Estados Unidos circulan más armas que habitantes, lo que eleva el índice de muertes por armas de fuego frente a otros países desarrollados.