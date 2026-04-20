Revelan vídeos del tiroteo en pirámides de Teotihuacán, en México: una turista murió y dos colombianos fueron heridos

La zona arqueológica de Teotihuacán, este lunes 20 de abril, se convirtió en un territorio de pánico luego de que un tiroteo dejara al menos dos personas muertas y varios heridos. El hecho ocurrió poco antes del mediodía y fue captado por decenas de teléfonos celulares. Los videos, que se viralizaron en minutos en redes sociales, muestran uno de los episodios de violencia más impactantes en la historia reciente de México.

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa el momento en que un hombre disparó desde la famosa Pirámide de la Luna. Otras imágenes muestran al presunto atacante sobre el basamento de la pirámide mientras varios visitantes permanecen tirados en el suelo para resguardarse.

En uno de los videos más difundidos se escucha a una persona gritar: “¡Háblele a la policía, está loco ese cuate!”, mientras otros turistas corren en desbandada o se tiran al piso entre los gritos de auxilio. En los videos se escuchan detonaciones de arma de fuego y gritos de auxilio de los visitantes. Testigos también captaron escenas de personas grabando desde la parte baja del sitio, sin poder dimensionar aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo.

Agentes de policía trabajan en la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán tras un tiroteo ocurrido en Teotihuacán, Estado de México, el 20 de abril de 2026. Foto: AFP

La agresión ocurrió poco antes del mediodía, cuando turistas escucharon las detonaciones que realizaba un individuo en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura. Una turista originaria de Taxco, Guerrero, que estaba en el lugar cuando ocurrió la balacera, declaró en entrevista exclusiva para N+ que el presunto atacante tomó a varias personas como rehenes.

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El saldo confirmado por el Gabinete de Seguridad fue de dos muertos: una turista canadiense y el propio agresor, quien se privó de la vida tras el ataque. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego y otras dos quedaron lesionadas tras caer de la pirámide al intentar huir. El IMSS-Bienestar informó que recibió a siete personas, entre ellas una menor de edad: cuatro con lesiones por arma de fuego, una con fractura, otra con esguince y una más con crisis de ansiedad.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó que entre los heridos se encuentran dos colombianos, una rusa y una canadiense. La identidad del atacante no ha sido divulgada por las autoridades y los motivos del ataque permanecen sin esclarecerse.

Una mujer canadiense fue asesinada a tiros el 20 de abril en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Foto: AFP

La Pirámide de la Luna quedó acordonada y en el sitio trabajaron peritos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que brindó las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor en el área.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con consternación. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”, expresó. El embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, expresó su pesar por el incidente y agradeció la rápida respuesta de la presidenta Sheinbaum y del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.