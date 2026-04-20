Masacre en Estados Unidos: ocho niños mueren en un tiroteo; el atacante habría sido su padre

Un nuevo hecho de violencia se registró en Estados Unidos. Un hombre asesinó a tiros a ocho niños, de los cuales siete eran sus hijos.

El tiroteo ocurrió el fin de semana en el estado sureño de Luisiana, en un episodio de violencia doméstica que afectó a tres viviendas, según las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar aproximadamente a las 6 a.m. —hora local— del domingo en la ciudad de Shreveport, convirtiéndose en el más mortífero desde 2024 en Estados Unidos, según datos de la ONG Gun Violence Archive.

Las víctimas fueron tres niños y cinco niñas de entre tres y 11 años, informó la oficina del forense de Caddo Parish. Siete de ellos eran hermanos y uno, primo. Además, las autoridades señalaron que un noveno niño que resultó herido logró escapar y su vida no corre peligro.

Dos mujeres también resultaron gravemente heridas por los disparos, incluida la madre de algunos de los menores asesinados.

Shamar Elkins junto a sus siete hijos y su sobrino. Foto: Captura X @MarioNawfal

El atacante fue identificado como Shamar Elkins, de 31 años, quien escapó del lugar en un vehículo robado. La policía inició una persecución en la que el hombre fue abatido a tiros por varios agentes.

“Al final de esa persecución, el sospechoso salió del vehículo con un arma de fuego y, en última instancia, nuestros agentes se vieron obligados a neutralizar al sospechoso”, declaró a los periodistas Chris Bordelon, de la policía local.

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“Creemos que es la única persona que efectuó disparos en estos lugares”, dijo Bordelon, quien calificó el incidente como un “altercado doméstico”.

Se cree que Elkins primero le disparó a su esposa y luego se dirigió a una segunda residencia, donde los niños fueron asesinados.

Por otra parte, la policía informó que Elkins ya había sido detenido en 2019 por un altercado relacionado con armas de fuego, en el que se declaró culpable; no obstante, no había registros de otros antecedentes por violencia doméstica.

Medios locales informaron que el hombre formó parte de la Guardia Nacional del Ejército en Luisiana durante siete años, aunque nunca fue desplegado, hasta su retiro en 2020. Elkins atravesaba una crisis conyugal y luchaba con su salud mental, informó The New York Times citando a familiares.

Según el Times, le dijo a su padrastro, Marcus Jackson, que su esposa quería divorciarse y que se estaba ahogando en “pensamientos oscuros”.

“Este es un hecho terrible. Es especialmente grave y angustiante que todas las víctimas sean niños”, declaró el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, a periodistas.

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De igual forma, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, nacido en Shreveport y representante por el estado, la calificó en X como una “tragedia sin sentido”.

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos registra la tasa de mortalidad por armas de fuego más alta entre los países desarrollados. En 2025, casi 15.000 personas —sin contar los suicidios— fueron asesinadas con armas de fuego, según Gun Violence Archive.

*Con información de AFP.