La desconsoladora historia de amor de mujer de 86 años que tuvo que irse de EE.UU. luego de la muerte de su esposo

Una mujer francesa de 86 años, que había sido detenida a comienzos de abril por autoridades migratorias en Estados Unidos, ya se encuentra de regreso en su país, según confirmó este viernes el canciller de Francia, Jean-Noël Barrot.

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El caso ha generado fuertes reacciones, no solo por las circunstancias de su arresto, sino por su edad y la forma en la que, según denuncias, fue tratada.

La historia detrás del caso ha llamado la atención. La mujer había decidido trasladarse a Estados Unidos en 2025, donde contrajo matrimonio con un exintegrante de la Fuerza Aérea de ese país, veterano de la guerra de Vietnam.

Breaking News: An 85-year-old French widow, who was arrested amid an inheritance dispute and spent 16 days in American immigration detention, returned to France, a French official said. https://t.co/ciVpOclE1V — The New York Times (@nytimes) April 17, 2026

La relación, sin embargo, tenía raíces mucho más antiguas: ambos se habían conocido seis décadas atrás, cuando ella trabajaba como secretaria en una base de la OTAN. Tras enviudar en diferentes momentos, retomaron el contacto y formalizaron su relación años después.

La situación dio un giro contundente cuando su esposo falleció en enero de este año. Desde entonces, la mujer permanecía en territorio estadounidense mientras esperaba la aprobación de su residencia permanente.

Sin embargo, su permanencia en el país se extendió más allá del tiempo permitido por su visa de turista, lo que habría motivado la intervención de las autoridades.

El arresto se produjo el pasado 1 de abril en su vivienda en el estado de Alabama, según relató su hijo. De acuerdo con testimonios de vecinos, la mujer fue detenida de manera contundente, incluso con el uso de esposas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado en este caso.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la mujer había ingresado al país en junio de 2025 con visa de turista que le permitía permanecer por tres meses, pero que continuaba en territorio estadounidense varios meses después de vencido ese plazo.

Desde Francia, el caso fue seguido de cerca por las autoridades diplomáticas, que brindaron asistencia consular inmediata.

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El propio canciller expresó su preocupación por los métodos empleados durante la detención, señalando que este tipo de actuaciones no necesariamente coinciden con los estándares aceptables en su país.

Los operativos migratorios en Estados Unidos siguen generando debate. Foto: San Francisco Chronicle via Getty / AFP / Montaje: Semana

El episodio también vuelve a poner en el centro del debate el accionar de las autoridades migratorias en Estados Unidos, particularmente en medio de políticas más estrictas frente a la migración.

Aunque el regreso de la mujer a Francia ha traído alivio a su familia, el caso deja abiertas preguntas sobre el trato a personas en situaciones vulnerables y el alcance de los procedimientos migratorios.

*Con información de AFP.