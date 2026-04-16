Nuevo golpe de Estados Unidos a Latinoamérica: política de visado sufre endurecimiento

En medio de las tensiones por el tratamiento que ha tenido la administración de Donald Trump con los inmigrantes provenientes del sur del continente, se dará otro golpe para un grupo de personas de “países adversarios”.

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Estados Unidos anunció este jueves, 16 de abril, un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, afectando a decenas de personas, sin detallar nombres ni nacionalidades.

“Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región”, explica inicialmente el comunicado de prensa.

“En apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente”, indicó.

Administración Trump endurece su política de Visado para personas de América Latina. Foto: Composición Semana / Getty images/Colprensa

Caso Gustavo Petro - Donald Trump

El gobierno de Donald Trump ha utilizado varias veces la prerrogativa de dar o retirar visados. El caso más sonado fue el del presidente Gustavo Petro, tras su presencia en una manifestación en las calles de Nueva York, cuando pidió al ejército del país norteamericano la desobediencia hacia las órdenes de Trump, en septiembre de 2025, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En plena pugna verbal entre Trump y Petro, el Departamento de Estado le retiró al mes siguiente su visado y anunció además sanciones contra él y miembros de su familia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Gustavo Petro vio revocada su visa en septiembre de 2025; sin embargo, tuvo permiso especial para visitar EE. UU. en febrero. Foto: Semana

Esas sanciones fueron retiradas luego, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambos presidentes que desembocó en una invitación a Petro a la Casa Blanca el 3 de febrero del año en curso.

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Si bien en el caso del mandatario nacional el gobierno estadounidense brindó informaciones públicas, el Departamento de Estado ha destacado que no está obligado a dar nombres, por motivos de confidencialidad.

“Esta política ampliada nos permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de nuestra región que (...) financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven”, añade el texto.

Visa para 26 personas anónimas queda revocada por decisión de la administración Trump. Foto: 123rf

“Para demostrar nuestro compromiso con esta política ampliada, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades”, añadió; sin embargo, no se profundizó en las razones ni los países de los castigados.

“La Administración Trump utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional”, culminó.

*Con información de AFP.