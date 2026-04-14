Estados Unidos vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que se anunciara el pasado lunes que se llevaría a cabo una investigación penal con relación al arresto del ciudadano estadounidense ChongLy Thao en Minnesota.

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Este caso ya había sido viral por videos que circulaban en redes sociales, donde se veía cómo agentes de inmigración tomaban preso a ChongLy Thao, quien se encontraba en su vivienda vistiendo una pantaloneta y cubierto con lo que parece ser una cobija de cuadros.

Este arresto tuvo lugar el 18 de enero de 2026. John Choi, fiscal del condado de Ramsey, indicó en medio de una rueda de prensa que este hecho “implica una acusación delictiva de secuestro, detención ilegal y privación ilegítima de la libertad”.

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ChongLy 'Scott' Thao (55 años), un inmigrante de Laos que se convirtió en ciudadano estadounidense hace décadas, relata cómo los agentes rompieron la… pic.twitter.com/J23lHRfyYB — News Day Mundo (@NewsDayMundo) January 22, 2026

Del mismo modo, el fiscal cuestionó la legitimidad del operativo afirmando: “Creemos que no había una razón legal legítima para que los agentes federales entraran a esa casa; no estaba sustentado por causa probable”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció arremetiendo contra el proceso, afirmando: “Esto no es más que una maniobra política para demonizar a los agentes del orden de ICE, que se enfrentan a un aumento del 1.300 % en las agresiones en su contra mientras arrestan a lo peor de lo peor”.

Choi también dijo: “Creemos que tenemos gran parte de los hechos, pero todavía hay más evidencia que necesitamos”.

Según lo mencionado por Thao, los agentes, cuando realizaron el arresto, no mostraron ninguna orden judicial para el operativo; sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que eso hacía parte de una “operación selectiva” en la que se pretendía encontrar a dos delincuentes sexuales convictos.

También dijo en su momento el DHS que “el ciudadano estadounidense vive con estos dos delincuentes sexuales convictos en el lugar de la operación”; pese a eso, la familia del ciudadano arrestado rechazó esa versión y afirmó que “se opone firmemente al intento del DHS de justificar públicamente esta conducta con afirmaciones falsas y engañosas”.

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Thao dijo que en la casa alquilada en la que viven solo residen él, su hijo, su nuera y su nieto; además, que ni el propietario de la vivienda ni ninguno de ellos aparecen en los registros de delincuentes sexuales de Minnesota, razón por la que la justificación del Departamento de Seguridad no tendría validez alguna.

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Thao, luego del dramático arresto, fue llevado a un lugar remoto donde lo fotografiaron y, pasadas unas horas, fue llevado de regreso a su casa y puesto en libertad.

Esto se da en el marco de las tensiones que, en lo corrido de 2026, ha tenido Estados Unidos por las acciones violentas que agentes del ICE han perpetrado y que han generado malestar al interior del territorio estadounidense.