El veterano del ejército estadounidense Godfrey Wade fue detenido en la ciudad de Conyers, Georgia, bajo la sospecha de no haber usado la luz direccional. Posteriormente, fue arrestado cuando un oficial constató que conducía sin licencia, según un informe policial.

El caso escaló rápidamente hacia una investigación de control migratorio que avanzó de forma repentina y terminó con su deportación el 5 de febrero a su país natal, Jamaica, de donde había emigrado desde la adolescencia.

Wade perteneció a la 7.ª División de Infantería y construyó una carrera profesional como chef, diseñador de modas y entrenador de tenis. Sin embargo, pese a haber tenido un servicio militar honorable, fue deportado.

El veterano asegura que llegó por primera vez a Norteamérica desde Jamaica con su familia en 1975, como inmigrante legal con residencia permanente. Posteriormente, se enlistó en el ejército a los 22 años y, en menos de un año, sirvió como especialista en suministros de una unidad en Alemania. Además, recibió la Medalla por Buena Conducta, que el Ejército otorga, en parte, por comportamiento ejemplar.

Godfrey Wade, veterano de Estados Unidos. Foto: Captura X @segamihcfund

Wade prestó servicio durante casi cuatro años, hasta que recibió una baja honorable en 1987, en el marco de un programa de transferencia anticipada que buscaba reducir el personal militar ese año.

Cabe recordar que el gobierno de Joe Biden emitió una orden en 2022 en la que indicaba que “el servicio militar de una persona no ciudadana en EE. UU. es un factor atenuante significativo que debe considerarse” al evaluar la deportación de un veterano.

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Sin embargo, esta directriz fue revocada el año pasado por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, aunque todavía se permite que el personal tenga en cuenta este factor antes de llevar a cabo el proceso.

La deportación de Godfrey Wade se sustentó en dos condenas por delitos menores. La primera ocurrió en 2006, tras un altercado doméstico durante su proceso de divorcio, que derivó en cargos por agresión simple y conducta imprudente. Wade aceptó un acuerdo judicial, se declaró culpable y recibió 12 meses de libertad condicional junto con la obligación de asistir a un curso sobre violencia.

Godfrey Wade Foto: Captura X @DariusRadzius

Un año después, en 2007, enfrentó un segundo proceso por emitir un cheque sin fondos por poco más de 500 dólares al intentar renovar el registro de su vehículo. También se declaró culpable de fraude en cuenta de depósito, por lo que recibió una pena ya cumplida, además de una multa y el pago de restitución.

A partir de estas condenas, en 2012 se inició un proceso de deportación. Sin embargo, Wade asegura que nunca fue notificado, ya que las citaciones judiciales habrían sido enviadas a una dirección incorrecta y devueltas sin respuesta. En 2014, un tribunal de inmigración ordenó su deportación en ausencia.

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Durante años, Wade desconoció la existencia de esta orden. Solo en diciembre de 2024, cuando solicitó renovar su residencia permanente, supo de la decisión, ya que su solicitud fue rechazada por ese motivo. Tras esto, inició acciones legales para revisar su caso, pero fue arrestado en septiembre de 2025 antes de que su defensa pudiera acceder completamente a su expediente.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró, en declaraciones al medio estadounidense CNN, que Wade “recibió todas las garantías del debido proceso” y lo calificó como un inmigrante ilegal con antecedentes penales.