Las medidas migratorias estadounidenses vuelven a estar en el ojo del huracán, luego de que un padre inmigrante denunciara que su hija, de tan solo tres años, habría sido víctima de abuso sexual mientras permanecía bajo custodia federal.

Según la denuncia, la menor estuvo detenida durante cinco meses tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

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El hombre, quien tiene residencia temporal, habría esperado la liberación de su hija, quien estaba detenida con su madre.

Ante los retrasos, decidió acudir a los tribunales y fue allí cuando conoció los presuntos abusos sexuales que habría sufrido la menor, tras haber sido separada de su mamá.

La niña habría sido detenida con su madre por las autoridades migratorias estadounidenses, tras cruzar la frontera. Foto: VCG via Getty Images

“Creo que si hubieran actuado con más rapidez, nada de esto habría ocurrido”, expresó el hombre en una entrevista anónima con la agencia de prensa AP. Con el fin de no revictimizar a su hija, el hombre decidió no revelar su identidad.

Cuando el hombre llegó a los tribunales, conoció los documentos judiciales en donde se evidenciaba la denuncia que habría hecho la niña de tres años. Según el documento, la menor declaró que fue víctima de un niño mayor que se alojaba con ella en un hogar de acogida en Harlingen, Texas.

La niña le habría contado a la cuidadora que esto habría sucedido varias veces, lo que le habría provocado sangrado.

Ante esta realidad, los funcionarios de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados le dijeron al padre que había habido un “accidente” y que su hija sería examinada, según declaró a la AP en una entrevista.

“Les pregunté: ‘¿Qué pasó? Quiero saberlo. Soy su padre. Quiero saber qué está sucediendo’, y simplemente me dijeron que no podían darme más información, que el caso estaba bajo investigación”, dijo el padre.

Las autoridades le niegan al hombre el contacto con su hija. Foto: Getty Images

Los intentos que el hombre hizo para reunirse con su hija mientras ella estaba detenida fueron estancados por las autoridades, ya que el gobierno le comunicó que no podía concertar una cita con ella, ni siquiera para tomarle las huellas dactilares.

Los documentos conocidos por el hombre detallaban que la niña fue sometida a un examen forense y a una entrevista. Aunque el padre no conoce el resultado del mismo, sí sabe que el menor acusado fue retirado del programa.

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La agencia de prensa AP obtuvo las declaraciones de Lauren Fisher Flores, la abogada que representa a la menor. La jurista habría interpuesto la denuncia ante la policía local.

“Que un niño sea víctima de abusos mientras está bajo la tutela del gobierno, no comprender lo sucedido ni cómo protegerlo, que ni siquiera le informen sobre el abuso, es inimaginable”, dijo Fisher Flores. “Los niños merecen seguridad y deben estar con sus padres”, finalizó.