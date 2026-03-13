Una familia en el estado de Georgia denunció que su hija de 12 años decidió quitarse la vida después de sufrir episodios de acoso escolar durante varios años. El caso ha generado conmoción en la comunidad local y reavivó el debate sobre las políticas contra el acoso escolar en los centros educativos de Estados Unidos.

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La menor, identificada como Ava Little, vivía en la localidad de Byron. Según su familia, la niña habría sido víctima de maltratos constantes por parte de compañeros desde que cursaba el quinto grado. En sexto grado, esta problemática se habría intensificado.

Ava Little, niña de 12 años que se quitó la vida en EE. UU. Foto: gofundme

Los ojos están puestos sobre la institución académica, luego de que los familiares de la menor sostuvieran que, a pesar de los intentos por alertar a la escuela, esta no tomara medidas suficientes para detener las agresiones.

De acuerdo con declaraciones recogidas por medios locales, los allegados de la niña consideran que el sistema educativo “le falló” al no intervenir con mayor contundencia frente a los casos de intimidación que ella habría denunciado.

El relato de los familiares afirmó que algunos de los estudiantes involucrados habrían recibido sanciones menores, como medidas disciplinarias dentro del plantel, pero que el problema continuó repitiéndose. Según su testimonio, el acoso incluyó burlas, humillaciones y exclusión social.

Respuesta del distrito escolar

“Revisamos continuamente nuestras políticas y procedimientos para fortalecer la seguridad estudiantil en todo el distrito”, respondió mediante un correo el distrito escolar al medio local WMAZ.

El distrito escolar asegura que tiene procesos establecidos en contra de estas problemáticas. Foto: Getty Images

El distrito escolar asegura que está trabajando con la familia de la menor; sin embargo, no van a revelar detalles de la situación “por respeto a la estudiante y la familia”.

En Estados Unidos, muchos distritos escolares cuentan con políticas específicas para prevenir y sancionar el bullying, que incluyen suspensiones, mediaciones entre estudiantes y programas de intervención psicológica. Sin embargo, en los diferentes casos reportados se señala que estas medidas no se aplican con la rapidez o la intensidad necesarias.

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Mientras tanto, una persona aparentemente cercana a la familia organizó una recolección de fondos para ayudas monetarias tras los gastos funerarios, en una página especializada llamada GoFundMe.

“Su repentino fallecimiento ha dejado a su familia desconsolada, especialmente a sus padres, quienes ahora enfrentan el enorme reto de organizar el funeral y administrar los gastos del hogar durante este difícil momento”, describió la organizadora en la plataforma.

La familia de la menor insiste en que su historia debe servir para generar cambios. Según sus allegados, el objetivo ahora es que su muerte ayude a visibilizar el problema y a impulsar acciones más efectivas para proteger a otros estudiantes.