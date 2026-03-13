Estados Unidos

Niña de 12 años se quitó la vida tras incidentes de ‘bullying’ en su escuela de Georgia: polémica en EE. UU.

La familia denunció la presunta negligencia de la institución académica.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 5:35 p. m.
La familia de la menor asegura que le comentó la problemática a la institución en varias ocasiones.
La familia de la menor asegura que le comentó la problemática a la institución en varias ocasiones. Foto: Getty Images

Una familia en el estado de Georgia denunció que su hija de 12 años decidió quitarse la vida después de sufrir episodios de acoso escolar durante varios años. El caso ha generado conmoción en la comunidad local y reavivó el debate sobre las políticas contra el acoso escolar en los centros educativos de Estados Unidos.

Profesor de EE. UU. fue asesinado en una broma de estudiantes: viuda sorprende con su petición

La menor, identificada como Ava Little, vivía en la localidad de Byron. Según su familia, la niña habría sido víctima de maltratos constantes por parte de compañeros desde que cursaba el quinto grado. En sexto grado, esta problemática se habría intensificado.

x
Ava Little, niña de 12 años que se quitó la vida en EE. UU. Foto: gofundme

Los ojos están puestos sobre la institución académica, luego de que los familiares de la menor sostuvieran que, a pesar de los intentos por alertar a la escuela, esta no tomara medidas suficientes para detener las agresiones.

De acuerdo con declaraciones recogidas por medios locales, los allegados de la niña consideran que el sistema educativo “le falló” al no intervenir con mayor contundencia frente a los casos de intimidación que ella habría denunciado.

Estados Unidos

EE. UU. revoluciona el Seguro Social: todos los pagos cambian en marzo de 2026

Estados Unidos

ICE expande centros de detención en EE. UU. 2026: ¿Qué significa para los inmigrantes?

Estados Unidos

EE. UU. detiene a un hombre en México que acababa de entrar a la lista de los 10 más buscados

Estados Unidos

Las Vegas se prepara para romper múltiples récords de temperatura en pleno marzo

Estados Unidos

Nuevo polémico video de la Casa Blanca sacude las redes en medio de las tensiones con Irán

Deportes

Donald Trump habla sobre Irán en el Mundial 2026 y dice si es conveniente que se presente

Estados Unidos

Mujer hondureña recupera su libertad en Texas tras pasar 22 años en prisión injustamente por la muerte de un bebé: lo que reveló la justicia

Estados Unidos

Este es el paradero del hombre que se estrelló alrededor de la Casa Blanca, ¿por qué sigue cerrado el perímetro?

Mundo

Donald Trump despliega 5.000 soldados en el estrecho de Ormuz y enviará más buques de guerra a Oriente Medio

Mundo

Así es la satírica estatua de Donald Trump con Jeffrey Epstein que instalaron cerca del Capitolio

El relato de los familiares afirmó que algunos de los estudiantes involucrados habrían recibido sanciones menores, como medidas disciplinarias dentro del plantel, pero que el problema continuó repitiéndose. Según su testimonio, el acoso incluyó burlas, humillaciones y exclusión social.

Respuesta del distrito escolar

“Revisamos continuamente nuestras políticas y procedimientos para fortalecer la seguridad estudiantil en todo el distrito”, respondió mediante un correo el distrito escolar al medio local WMAZ.

Directores y maestros en varios estados advierten que la baja matrícula extranjera ya provoca recortes de fondos y el cierre de programas esenciales.
El distrito escolar asegura que tiene procesos establecidos en contra de estas problemáticas. Foto: Getty Images

El distrito escolar asegura que está trabajando con la familia de la menor; sin embargo, no van a revelar detalles de la situación “por respeto a la estudiante y la familia”.

En Estados Unidos, muchos distritos escolares cuentan con políticas específicas para prevenir y sancionar el bullying, que incluyen suspensiones, mediaciones entre estudiantes y programas de intervención psicológica. Sin embargo, en los diferentes casos reportados se señala que estas medidas no se aplican con la rapidez o la intensidad necesarias.

Nuevo video de Johan David Adarve Sánchez, el joven colombiano de 17 años que fue asesinado en Estados Unidos al salir de su colegio

Mientras tanto, una persona aparentemente cercana a la familia organizó una recolección de fondos para ayudas monetarias tras los gastos funerarios, en una página especializada llamada GoFundMe.

Su repentino fallecimiento ha dejado a su familia desconsolada, especialmente a sus padres, quienes ahora enfrentan el enorme reto de organizar el funeral y administrar los gastos del hogar durante este difícil momento”, describió la organizadora en la plataforma.

La familia de la menor insiste en que su historia debe servir para generar cambios. Según sus allegados, el objetivo ahora es que su muerte ayude a visibilizar el problema y a impulsar acciones más efectivas para proteger a otros estudiantes.