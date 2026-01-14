Johan David Adarve Sánchez murió el pasado 8 de enero, en Chicago, a sus 17 años, luego de ser perseguido y abaleado. Su novia, que relató el hecho, demostró que el colombiano tenía constantes agresiones de bullyng en su institución.

Joven colombiano de 17 años fue asesinado tras salir de su colegio en Estados Unidos: su novia contó todo lo que pasó

La tía del menor aseguró en el medio Univisión Chicago que el joven pidió ayuda en su colegio y que el acoso escolar era de conocimiento de todo su entorno, pero, según la familiar, no hicieron nada en el centro educativo.

Adarve Sánchez estudiaba con su primo en Morton East High School, según el relato de los familiares y amigos de Johan David, los dos eran víctimas de acoso y en el momento de la muerte, los dos estaban siendo violentados por el agresor.

La muerte del colombiano se da luego de que unos jóvenes lo esperaran en el camino que seguía hacia el paradero de bus, cuando arremetieron contra el adolescente de 17 años. Así lo relató su novia, quien lo acompañaba en el recorrido a la estación.

Nuevo video del ataque al colombiano

Se revelaron nuevas evidencias gráficas para la investigación. En redes sociales circulan vídeos que serían clave para demostrar lo sucedido en el momento que se le propició la muerte al joven.

Su amigo, Daniel Conde, fue entrevistado por Univisión Chicago y allí relató lo que conocía del hecho, que sería corroborado por la nueva evidencia. Demostrando el momento exacto en el que le dispararon al colombiano.

“De lo que sé, a él lo intentaron intimidar y no se dejó… durante el forcejeo fue que se dieron los balazos”, relató Conde.

Luego del disparo, se evidencia como una persona sale a correr mientras se escuchan gritos que aparentemente serían de la novia de Johan David.

Actualmente, las autoridades ofrecen $5.000 dólares para las personas que den información que permitan dar con el paradero del asesino del adolescente de 17 años.

Luego del impactante hecho, otro vídeo evidencia la angustia de su novia y muestra su desesperación y los intentos de reanimación, para que sobreviviera el colombiano Johan David.

Amigo pide apoyo monetario para los gastos inesperados de la familia

Mediante la plataforma GoundFoundMe, que es una red en la que las personas pueden apoyar monetariamente causas nobles; el padre de Johan David, espera recolectar $20 mil dólares para enfrentar los gastos funerarios y legales que le deja la muerte del adolescente.

Mediante esta red, el padre relató: “... Lo que debería haber sido un día normal se convirtió en la peor pesadilla de cualquier padre...”, catalogando el hecho como una tragedia para él y su familia.

“Johan David era más que un estudiante: era un hijo querido, un amigo, una fuente de alegría y luz para su familia y comunidad”, aseguró Stiven Adarve Herrera, padre de Johan Adarve.