Estados Unidos

Subsidio en Texas: desde esta fecha las familias podrán solicitar los vales escolares de hasta 10.000 dólares por estudiante

El beneficio lo podrá recibir cualquier alumno matriculado en una escuela del estado.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

10 de enero de 2026, 12:21 a. m.
Escuela de Estados Unidos
Escuela de Estados Unidos Foto: The Washington Post via Getty Im

El subsidio firmado por el gobernador de Texas, Greg Abbot fue incluido en el programa, Cuentas de Libertad Educativa (TEFA, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca apoyar a algunas familias monetariamente con los estudios de los niños por fuera del sistema público tradicional tejano.

Los beneficiados recibirán hasta $10.000 dólares anualmente durante 2026 y 2027. Quienes quieran adquirir este beneficio deberán realizar la solicitud desde el 3 de febrero.

El legislativo de Texas aprobó la iniciativa del gobernador, luego de haberla negado en mayo de 2025, Abott señaló: “Ya quedaron atrás los días en que las familias se limitaban a la escuela asignada por el gobierno. Ha llegado el día en que los padres pueden elegir la escuela que mejor se adapte a sus hijos”, en el medio Houston Public.

x
Abbott es uno de los mayores aliados de Trump y tiene posiciones conservadoras y nacionalistas. Foto: Houston Chronicle via Getty Imag

¿Cómo funcionarán los subsidios?

El estado consignará a los beneficiados a una cuenta de ahorro educativo, que será controlada por el gobierno estatal. Los fondos permitirán pagar matrícula en escuelas privadas acreditadas, transporte escolar, uniformes, tutorías y servicios educativos.

Deportes

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

Noticias Estados Unidos

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Noticias Estados Unidos

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

Noticias Estados Unidos

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

Noticias Estados Unidos

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

Noticias Estados Unidos

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo

Deportes

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Política

Petro revela el regalo que le dará a Donald Trump en su encuentro y anuncia que lo invitará a Colombia: “Voy a llevarle algo”

Confidenciales

Trump lee en voz alta una nota “confidencial” de Marco Rubio en plena transmisión en vivo y el momento se vuelve viral

Mundo

¿Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos o a Colombia? Venezuela aclara la situación de la mandataria

Puede postularse cualquier estudiante que esté registrado a una escuela de Texas, sin importar si actualmente está vinculado a una pública o privada.

Los estudiantes que presentan alguna discapacidad, pueden llegar a recibir hasta $30.000 dólares, reconociendo las necesidades especiales que puede llegar a tener la persona y su familia.

Además, la familia de los beneficiados, recibirán $2.000 dólares anualmente, según el medio, Clarín.

¿Quiénes recibirán este subsidio?

El primer factor que determinará la recepción del beneficio, será la inscripción. El estado aseguró que, si la cantidad de solicitudes, supera el presupuesto acordado, se realizará una lotería. No obstante, la lotería tendrá condiciones y se priorizarán en el siguiente orden:

  1. Estudiantes con alguna discapacidad y que sus familiares tengan ingresos máximos de $240.000 dólares anualmente.
  2. Familias que tengan ingresos de hasta $60.000 dólares anualmente.
  3. Familias que tengan ingresos entre $60.000 y $240.000 dólares al año.
Familias con procesos de adopción en curso enfrentan incertidumbre tras la nueva orden ejecutiva de EE. UU., que limita la llegada de niños adoptados desde el extranjero a hogares estadounidenses.
Familias estadounidenses. Foto: Getty Images
Texas quiere regalar USD 1.000 a cada bebé: la ambiciosa apuesta de Dan Patrick para crear capitalistas desde la cuna

La iniciativa recibió críticas

El programa utilizará $1.000 millones de dólares públicos y se da en medio de una crisis presupuestaria que enfrenta la educación tejana, según Raise Your Hand Texas, una organización de defensa que busca fortaleces las escuelas públicas. Según, agravaría la situación económica de la educación del estado.

Mientras se firmaba la autorización del programa, la representante demócrata, James Talarico, aseguró que esta medida podía hacer que escuelas públicas cerraran, además, señaló que sería la culpable la próxima vez que una academia del estado anunciara su fin.

¿Qué está pasando con los legisladores de Texas?, puntos fundamentales para entender el conflicto político

Más de Noticias Estados Unidos

Juego aplazado en la NBA

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

x

Subsidio en Texas: desde esta fecha las familias podrán solicitar los vales escolares de hasta 10.000 dólares por estudiante

x

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

María Corina Machado, Donald Trump

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los países que compren gas o Petróleo de Venezuela.

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante su rueda de prensa de hoy, reafirmando su llamado a que ICE abandone la ciudad tras el tiroteo fatal.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, vuelve a arremeter contra ICE tras el tiroteo fatal

Noticias Destacadas