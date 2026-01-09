Subsidio en Texas: desde esta fecha las familias podrán solicitar los vales escolares de hasta 10.000 dólares por estudiante

El subsidio firmado por el gobernador de Texas, Greg Abbot fue incluido en el programa, Cuentas de Libertad Educativa (TEFA, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca apoyar a algunas familias monetariamente con los estudios de los niños por fuera del sistema público tradicional tejano.

Los beneficiados recibirán hasta $10.000 dólares anualmente durante 2026 y 2027. Quienes quieran adquirir este beneficio deberán realizar la solicitud desde el 3 de febrero.

El legislativo de Texas aprobó la iniciativa del gobernador, luego de haberla negado en mayo de 2025, Abott señaló: “Ya quedaron atrás los días en que las familias se limitaban a la escuela asignada por el gobierno. Ha llegado el día en que los padres pueden elegir la escuela que mejor se adapte a sus hijos”, en el medio Houston Public.

Abbott es uno de los mayores aliados de Trump y tiene posiciones conservadoras y nacionalistas. Foto: Houston Chronicle via Getty Imag

¿Cómo funcionarán los subsidios?

El estado consignará a los beneficiados a una cuenta de ahorro educativo, que será controlada por el gobierno estatal. Los fondos permitirán pagar matrícula en escuelas privadas acreditadas, transporte escolar, uniformes, tutorías y servicios educativos.

Puede postularse cualquier estudiante que esté registrado a una escuela de Texas, sin importar si actualmente está vinculado a una pública o privada.

Los estudiantes que presentan alguna discapacidad, pueden llegar a recibir hasta $30.000 dólares, reconociendo las necesidades especiales que puede llegar a tener la persona y su familia.

Además, la familia de los beneficiados, recibirán $2.000 dólares anualmente, según el medio, Clarín.

¿Quiénes recibirán este subsidio?

El primer factor que determinará la recepción del beneficio, será la inscripción. El estado aseguró que, si la cantidad de solicitudes, supera el presupuesto acordado, se realizará una lotería. No obstante, la lotería tendrá condiciones y se priorizarán en el siguiente orden:

Estudiantes con alguna discapacidad y que sus familiares tengan ingresos máximos de $240.000 dólares anualmente. Familias que tengan ingresos de hasta $60.000 dólares anualmente. Familias que tengan ingresos entre $60.000 y $240.000 dólares al año.

La iniciativa recibió críticas

El programa utilizará $1.000 millones de dólares públicos y se da en medio de una crisis presupuestaria que enfrenta la educación tejana, según Raise Your Hand Texas, una organización de defensa que busca fortaleces las escuelas públicas. Según, agravaría la situación económica de la educación del estado.

Mientras se firmaba la autorización del programa, la representante demócrata, James Talarico, aseguró que esta medida podía hacer que escuelas públicas cerraran, además, señaló que sería la culpable la próxima vez que una academia del estado anunciara su fin.