Texas volvió a encender la discusión nacional sobre políticas de ahorro infantil después de que el vicegobernador Dan Patrick presentara un ambicioso plan para depositar 1.000 dólares públicos en una cuenta de inversión para cada bebé nacido en el estado.

La iniciativa, que imita el esquema federal impulsado por el presidente Trump, busca convertir esa inversión temprana en patrimonio futuro, aunque ya enfrenta críticas de quienes consideran que se trata de una expansión innecesaria del gobierno.

La propuesta de un fondo de ahorro desde el nacimiento

El vicegobernador del estado de Texas, Dan Patrick, presentó públicamente una propuesta que busca otorgar 1.000 dólares estatales a cada recién nacido en Texas, invirtiéndolos en el mercado bursátil.

De a cuerdo a The Texas Tribune, la iniciativa, bautizada como New Little Texan Savings Fund, replica el diseño del plan federal promovido por el gobierno del Donald J. Trump, conocido como Trump Accounts, que contempla una contribución pública similar para los bebés nacidos entre 2025 y 2028.

Según Patrick, la medida no es mayoritaria, pues el costo para el Estado rondaría los 400 millones de dólares al año, una cifra que representa menos del 1 % del presupuesto bianual de Texas.

Además, el vicegobernador anunció su intención de promover una enmienda constitucional que convierta el fondo en un programa permanente, de modo que cada recién nacido reciba los 1.000 dólares desde su nacimiento garantizados por ley.

La lógica detrás de la propuesta, en palabras de Patrick, es clara: considera que esta medida “devuelve dinero a las familias” y les enseña desde la infancia el valor del ahorro y del interés compuesto.

BABY BONUS: Texas Lt. Gov. Dan Patrick proposed a “New Little Texan Savings Fund” investing $1,000 in public money for every newborn in the state, matching President Trump’s federal plan. pic.twitter.com/QPZ2LZWPea — Fox News (@FoxNews) December 5, 2025

Las críticas que ha recibido la propuesta

La iniciativa ha generado críticas desde distintos sectores. Organizaciones como Texas Policy Research rechazan la idea por considerarla una expansión innecesaria del gobierno

Sostienen que al crear cuentas de riqueza administradas por el Estado para cada recién nacido, se socavan principios de responsabilidad individual y mercado libre, sustituyéndolos por dependencia estatal.

De acuerdo a Fox 4 News Delli, quienes proponen esta política, entre ellos, defensores del plan federal, la ven como una vía para fomentar una nueva generación de “capitalistas ciudadanos”, familias que comiencen a construir patrimonio desde la infancia mediante inversiones.

En última instancia, el New Little Texan Savings Fund se perfila como una prueba política y social sobre cuánto está dispuesto Texas a intervenir en la formación del patrimonio familiar desde el nacimiento.

Si la Legislatura respalda la propuesta y se concreta la enmienda constitucional que promueve Patrick, el estado podría inaugurar una generación que llegue a la mayoría de edad con un capital inicial financiado por fondos públicos.