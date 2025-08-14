Estados Unidos aprueba ley de presupuesto que recorta subsidios a energías renovables y autos eléctricos: ¿Qué significa para el mercado?

La reciente aprobación de la ley de presupuesto en Estados Unidos, firmada por el presidente Donald Trump, ha generado un cambio significativo en los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos (EV).

Esta legislación, que elimina progresivamente los subsidios establecidos durante la administración anterior, está alterando rápidamente las dinámicas del mercado.

Según un informe de Axios, los incentivos para vehículos eléctricos aumentaron un 40% en julio en comparación con el año anterior, ya que los fabricantes y concesionarios aceleraron las ventas antes de la reducción de los créditos fiscales programada para el 1 de octubre de 2025.

Colombia va a cerrar este año con 2.800 MW de energías renovables en todo el territorio nacional. | Foto: Foto: Twitter @MinEnergiaCo

En el ámbito de las energías renovables, el impacto también es notable. Un análisis de LevelTen Energy indica que los precios de los acuerdos de compra de energía (PPA) han aumentado un 4% desde la promulgación de la ley, reflejando una mayor incertidumbre y costos asociados a los nuevos requisitos.

Para calificar para los créditos fiscales, los proyectos de energía solar y eólica deben iniciar su construcción antes del 4 de julio de 2026 o entrar en operación antes del 31 de diciembre de 2027. Estos plazos más estrictos han reducido el número de proyectos elegibles y han generado preocupación entre los desarrolladores.

Además, la implementación de la ley ha generado incertidumbre adicional, ya que el Departamento del Tesoro se enfrenta a presiones para establecer directrices más estrictas que limiten el acceso a los créditos fiscales. Esta situación ha llevado a un aumento en los costos de los proyectos, lo que podría afectar los objetivos de sostenibilidad de muchas empresas.

Estación de carga de coches eléctricos | Foto: Getty Images

A pesar de estos desafíos, algunos sectores están buscando adaptarse a la nueva realidad. La Asociación Americana de Energía Limpia (ACP) ha expresado su optimismo cauteloso respecto a la posibilidad de reformas en los procesos de permisos para proyectos de energía renovable.

Jason Grumet, CEO de ACP, destacó la importancia de simplificar los trámites para acelerar la implementación de proyectos y satisfacer la creciente demanda de energía, impulsada en parte por el auge de la inteligencia artificial.

La nueva ley de presupuesto está reconfigurando rápidamente los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos en Estados Unidos. Si bien algunos sectores buscan adaptarse a los nuevos requisitos, la incertidumbre y los costos crecientes podrían ralentizar el progreso hacia una transición energética más limpia y sostenible.