Los desafíos de los proyectos de energías renovables está apretando los tiempos y demorando su entrada. ¿Verán la luz?

Una de las grandes banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el desarrollo de las fuentes de energías renovables no convencionales, de manera que tengan un papel más protagónico en la matriz energética del país. Pero su puesta en marcha se ha enfrentado a grandes complejidades, que no solo se refieren al desarrollo mismo de los proyectos, sino a las tensiones que tiene el sistema, pues las curvas de oferta y demanda de energía cada vez se acercan más y el margen de maniobra se estrecha.

En el mismo sentido, el ministro de Minas, Edwin Palma, ha insistido en la estrategia 6 gigavatios (GW) Plus , que busca lograr la incorporación de al menos 6 GW de capacidad instalada a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) al sistema eléctrico colombiano durante este Gobierno.

Lo cierto es que, incluyendo los eólicos de La Guajira y los solares, hay identificados 18 proyectos (más de 2.200 MW) que estaban previstos entre 2025 y 2027. Pero, según informan las empresas a SER Colombia (gremio que agrupa a los actores de las energías renovables no convencionales), están cancelados o en stand by; es decir, que por ahora no avanzarán en las siguientes etapas de desarrollo.

“En La Guajira, hemos estado evaluando todas las posibles alternativas para poder dar continuidad a lo que hemos empezado, sin descartar ninguna posible solución. Estamos trabajando para que la transición energética no se detenga en Colombia ni en La Guajira”, dijo el ministro Palma hace unas semanas, durante una cumbre energética en esa región. El funcionario insistió en desarrollar en La Guajira el polo de la transición energética de Colombia y, “por qué no, con potencial de exportación”, agregó.

“Desarrollar este sector emergente en Colombia no ha sido fácil. Con determinación y resiliencia, las empresas privadas han invertido más de 2.200 millones de dólares, lo que para finales de 2025 representará el 14 por ciento de la capacidad total de generación de energía eléctrica del país, quintuplicando en un año y medio la participación de las energías renovables no convencionales”, afirma Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia.

No obstante, hay una variable que no está jugando a favor: el tiempo. El consumo energético está creciendo el doble de lo que lo hace la capacidad de generación. “Si no actuamos ya, el déficit llegará en 2027. Y no lo decimos nosotros: lo dicen las cifras del propio Gobierno”, advierte Hernández.