Comunidades desarrollan herramienta para avanzar en la transición energética del país

En el marco de la transición energética que avanza en Colombia, la participación de las comunidades se consolida como un eje fundamental para la sostenibilidad de los proyectos eólicos y solares. Por esta razón, los Cuadernos Comunitarios, desarrollados como parte de la plataforma IMPACT Energy.CO, se posicionan como una estrategia de gestión social, que fomenta la transparencia y la trazabilidad del entendimiento entre comunidades, empresas y Estado. Esta estrategia fue propuesta y co-diseñada desde las comunidades en los diferentes talleres y grupos focales liderados por el equipo técnico de la Universidad del Magdalena en el marco del proyecto IMPACT Energy.CO.

IMPACT Energy.CO es una iniciativa impulsada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en articulación con la Universidad del Magdalena, que busca evaluar de manera integral los impactos ambientales y sociales asociados a la implementación de proyectos de FNCER (Fuentes No Convencionales de Energías Renovables) en diferentes zonas del país. Uno de sus componentes centrales es el Cuaderno Comunitario, concebido como un mecanismo que permite registrar el entendimiento construido con las comunidades involucradas en proyectos energéticos, inicialmente solares y eólicos.

El Cuaderno Comunitario también aporta de manera directa a la trazabilidad y la transparencia, aspectos cada vez más exigidos en la gobernanza de los proyectos de energías renovables. Al respecto, Holman Darío Bustos de la Vicepresidencia Técnica de la ANH explicó que “los cuadernos comunitarios son un mecanismo integrador de la participación comunitaria dentro de la plataforma IMPACT Energy.CO, suman en trazabilidad porque los acuerdos que se plasmen allí podrán verificarse en su avance de cumplimiento en el tiempo; en transparencia, porque pueden ser visualizados por todo el público; y en la toma de decisiones, para que a los actores activos de estos proyectos, comunidad + gobierno + empresas, les permita conocer la eficiencia y el avance de dichos acuerdos”.

Bustos destacó que “el valor agregado de los cuadernos comunitarios como mecanismo que documenta de manera estructurada el diálogo con las comunidades, en el marco de los nuevos instrumentos regulatorios solares y eólicos, es básicamente introducir aportes concretos en trazabilidad, transparencia y participación”.

Con herramientas como los Cuadernos Comunitarios, Colombia avanza hacia un modelo de transición energética que no solo transforma la matriz energética, sino que fortalece el diálogo social, el seguimiento a los compromisos y la confianza entre los actores del territorio.