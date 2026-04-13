Una innovadora apuesta tecnológica comienza a llamar la atención en las costas de los Estados Unidos. Se trata de un prototipo desarrollado por la startup Panthalassa, que busca aprovechar el movimiento constante del océano para generar electricidad.

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El dispositivo, conocido como Ocean-2, fue instalado recientemente en Puget Sound y no solo ha despertado interés por su propósito energético, sino también por su apariencia poco convencional, que ha sido comparada por algunos residentes con un objeto flotante no identificado.

El sistema está compuesto por una estructura esférica de aproximadamente diez metros de diámetro, conectada a un cuerpo tubular sumergido que alcanza los sesenta metros de longitud.

A diferencia de otras tecnologías renovables como la solar o la eólica, este modelo no intenta resistir las condiciones naturales, sino que se adapta al movimiento de las olas para transformar esa energía en electricidad.

Sería una alternativa de energía renovable. Foto: Panthalassa

El funcionamiento del dispositivo se basa en canalizar el agua que se desplaza con el oleaje hacia un conducto interno. Este flujo activa un conjunto de turbinas ubicadas dentro de la esfera, permitiendo la generación de energía.

Uno de los aspectos más destacados del diseño es la reducción de piezas móviles, una decisión que apunta a disminuir los costos de mantenimiento, uno de los principales retos históricos en proyectos de este tipo.

Durante las pruebas, el Ocean-2 ha logrado producir picos cercanos a los 50 kilovatios, una capacidad que podría abastecer a unas cuarenta viviendas. Sin embargo, los desarrolladores consideran que su potencial va más allá del consumo doméstico.

Entre las aplicaciones previstas se encuentran el suministro energético para infraestructuras de alto consumo en entornos marinos, la producción de hidrógeno verde y su posterior transporte, así como el apoyo a redes eléctricas para estabilizar la variabilidad de otras fuentes renovables.

Desde el punto de vista ambiental, la empresa asegura que el dispositivo fue diseñado para minimizar su impacto en los ecosistemas.

Según explicó el responsable ambiental del proyecto, el sistema opera sin generar ruido significativo y no incluye elementos que representen un riesgo para la fauna marina, lo que permitiría su integración con el entorno natural.

A pesar de los avances, el proyecto aún se encuentra en fase experimental. Los desarrolladores reconocen que uno de los principales desafíos será garantizar la resistencia de la estructura frente a condiciones climáticas adversas, como tormentas intensas, así como enfrentar el desgaste provocado por organismos marinos que suelen adherirse a este tipo de instalaciones.

Se pondrá a prueba la durabilidad de este sistema. Foto: Panthalassa

En paralelo, el equipo trabaja en el desarrollo de una nueva versión del dispositivo, mientras continúa evaluando su desempeño a largo plazo. Este esfuerzo se da en un contexto en el que la inversión en tecnologías oceánicas ha crecido de manera significativa en Estados Unidos durante los últimos años, impulsando la búsqueda de alternativas energéticas más sostenibles.

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Con los océanos cubriendo la mayor parte del planeta, iniciativas como esta buscan convertir ese recurso en una fuente constante de energía.

Aunque aún quedan retos por superar, el Ocean-2 se perfila como un paso importante en la exploración de nuevas formas de generación que podrían complementar la transición hacia un modelo energético más limpio.