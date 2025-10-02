El fallo prematuro que podrían tener sus paneles solares si no tiene en cuenta este importante detalle al comprarlos

La expresión paneles solares se ha popularizado en los últimos años como una solución para producir energía limpia y eficiente. Esta alternativa ya ha sido adoptada en diferentes países, pues para muchas familias resulta más viable realizar una inversión inicial y, con el tiempo, reducir los costos en la factura de energía.

Para quienes desean incorporar este sistema en su hogar, es importante considerar varios aspectos que garanticen una buena decisión y eviten una instalación apresurada que podría significar la pérdida del dinero invertido.

No se olvide de este detalle al comprar paneles solares

Lo primero es realizar un análisis de la vivienda para asegurarse de que cumple con las condiciones necesarias para instalar paneles solares, generalmente recomendados en los tejados. Este estudio también permite estimar cuántos se necesitan y cuáles son los más adecuados según las necesidades de cada caso, tal como lo señala AutoSolar en su página web.

Los paneles solares deben ser instalados en el techo. | Foto: Getty Images

Además, resulta clave revisar los materiales, ya que de lo contrario podrían producirse daños prematuros que comprometan el estado de los paneles. De acuerdo con factorenergia.com, se debe verificar que tanto los materiales de construcción como los de las placas cumplan con los estándares de calidad.

“Si los materiales son de mala calidad, la energía producida por los paneles será menor. Esto se debe a que los materiales de mala calidad no son capaces de absorber la luz solar de manera eficiente“, detallan.

Otro factor a considerar son las dimensiones y el espacio disponible para instalar los paneles solares, así como el consumo de energía del hogar. Este análisis ayuda a calcular el presupuesto y la curva de producción del sistema, según explican los especialistas.

“Conocer con qué material se fabrica el panel solar antes de adquirir su sistema fotovoltaico es fundamental. Esto, debido a que los materiales que se empleen en el proceso de fabricación pueden ser determinantes en la durabilidad de los paneles solares y en su rendimiento”, afirman.

La instalación de placas solares requiere un análisis previo en la vivienda. | Foto: Getty Images

Estos aspectos son esenciales porque de ellos depende la vida útil de la instalación, que puede alcanzar hasta 25 años. Por ello, al considerar un proyecto de este tipo no debe pensarse solo en el presente, sino también en el futuro.