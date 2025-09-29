La instalación de paneles solares en los hogares ha crecido de manera constante en los últimos años, este tipo de tecnología además de permitir encender electrodomésticos, cargar dispositivos o ver televisión sin depender totalmente de la red eléctrica, también se ha convertido en una alternativa sostenible y cada vez más accesible para las familias.

El paso del tiempo y la vida útil

De acuerdo con estudios un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable estadounidense, apuntan a que la mayoría de los paneles mantienen un buen nivel de rendimiento durante un periodo de 25 a 30 años.

Con el paso del tiempo, la capacidad de generar energía va bajando de manera gradual, aunque de forma lenta, estiman que, cada año, la pérdida de eficiencia es cercano al 0,5%.

Un panel instalado en el hogar mantiene su potencia durante años pese al desgaste natural. | Foto: Getty Images

Esto significa que después de dos décadas, un módulo aún podría ofrecer alrededor del 90% de su producción inicial.

De acuerdo con los expertos, este desgaste natural no ocurre de la misma manera en todos los casos pues algunos paneles experimentan un fenómeno que acelera la reducción de su desempeño, mientras que otros mantienen su potencia por más tiempo. Por esta razón, las garantías de fábrica suelen cubrir hasta 25 años, lo que marca un punto de referencia para los consumidores.

Factores que repercuten en la duración

De acuerdo señala Autosolar, especialistas en paneles solares, señalan que el clima es uno de los elementos más determinantes, pues exposiciones prolongadas a altas temperaturas, humedad, heladas o radiación intensa pueden afectar el material de los paneles y acortar su vida útil.

Sin embargo, los modelos actuales están diseñados con mejores materiales y protecciones para resistir estas condiciones.

La fuente mencionada también resalta que uno de los cuidados también se basa en: “si los paneles solares no se limpian regularmente, la acumulación de suciedad, polvo, hojas u otros desechos puede reducir la cantidad de luz solar que llega a las células solares, lo que disminuye la eficiencia de los paneles”.

Las familias que eligen energía solar pueden aprovechar sus paneles por más de dos décadas. | Foto: Getty Images/Westend61

Otro detalle a tener en cuenta es la llamada degradación por luz, que puede presentarse en los primeros meses de funcionamiento y provocar una ligera baja de rendimiento. Pero, los equipos modernos han sido fabricados para que este efecto sea mínimo y no comprometa su funcionamiento a largo plazo.