El error más común que nunca debería cometer al instalar paneles solares en su casa

Algunos aspectos pueden marcar la diferencia entre una instalación confiable y una fuente de problemas durante los próximos 20 años.

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

14 de septiembre de 2025, 12:42 p. m.
En los últimos años, la instalación de paneles solares en los hogares ha dejado de ser una tendencia futurista para convertirse en una alternativa real y cada vez más accesible de ahorro energético. Además de reducir el costo de las facturas de electricidad, esta tecnología contribuye a la sostenibilidad y disminuye la huella de carbono.

Sin embargo, expertos advierten que existe un error muy común que muchas familias cometen al momento de instalar estos sistemas en casa y que puede arruinar por completo la inversión, provocando daños en su funcionamiento y reduciendo su eficiencia.

De acuerdo con el sitio web Energynews.es, uno de los mayores desaciertos al instalar paneles solares es dejarse llevar únicamente por el precio inicial. Una inversión de este tipo no se limita a una compra rápida, sino que acompañará al hogar durante más de dos décadas.

Por eso, elegir materiales de baja calidad o confiar en empresas sin trayectoria puede convertirse en un error costoso a largo plazo. Aunque las ofertas llamativas puedan parecer atractivas, lo barato suele salir caro cuando se trata de un sistema que debe garantizar rendimiento y seguridad durante tantos años.

En el mismo sentido, compañías del sector como EDP y AMB Green Power advierten que buscar solo la opción más barata suele ser un error que sale caro a largo plazo. Un sistema fotovoltaico de baja calidad no logrará el ahorro esperado y, además, incrementará los costos de mantenimiento, reduciendo su vida útil.

Además, la decisión más acertada es inclinarse por marcas reconocidas que ofrezcan garantías reales y comprobables. En especial, las placas solares deben contar con certificaciones de calidad y una eficiencia comprobada, más allá de un diseño llamativo. Lo mismo ocurre con los instaladores: una propuesta demasiado económica debe encender las alarmas.

De hecho, los expertos recomiendan analizar el precio por kilovatio pico (€/kWp), en lugar de fijarse solo en el monto final. Revisar opiniones, trabajos previos y reputación de la empresa es un paso clave que puede marcar la diferencia entre una instalación confiable y una fuente de problemas durante los próximos 20 años.

Por su parte, el sitio web Innovasolar.co reseñó en uno de sus artículos, que la vida útil promedio de los paneles solares ronda los 25 años, siempre que se instalen correctamente y con materiales de calidad.

Adicionalmente, los expertos señalaron que no hay que olvidar que estos equipos estarán sometidos al sol, la lluvia, el viento y otros factores climáticos que pueden deteriorarlos con el tiempo. Por ello, optar por tecnología de última generación y una instalación profesional es clave para garantizar un rendimiento óptimo y evitar gastos innecesarios en reparaciones o mantenimientos prematuros.

La recomendación es confiar en instaladoras con experiencia comprobada, equipo propio y capacidad de asesorar al cliente según sus necesidades específicas. De esta manera, podría asegurar una inversión rentable y sostenible, adaptada tanto al tipo de vivienda como al consumo energético de cada familia.

