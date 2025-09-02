Si quiere pagar menos en su factura de energía, esta es la alternativa renovable que debería instalar en su casa

Hoy en día, muchas familias han comenzado a replantearse sus hábitos de consumo energético, buscando alternativas que no solo representen un ahorro en la factura de servicios, sino que también aporten a un estilo de vida más sostenible.

Aunque los electrodomésticos de bajo consumo y las prácticas responsables ya suponen un avance, la instalación de sistemas de energía renovable, como los paneles solares, se presenta como una de las soluciones más atractivas y efectivas.

De acuerdo con el blog Repsol, la energía solar, al ser una de las principales fuentes renovables, se ha convertido en un eje fundamental dentro de la transición hacia modelos energéticos más limpios. Su implementación contribuye a la reducción de emisiones contaminantes y favorece un desarrollo económico alineado con la protección ambiental, al mismo tiempo que garantiza beneficios a largo plazo.

Gracias a los progresos tecnológicos, hoy en día la energía solar es mucho más accesible y competitiva frente a otras alternativas del sector. Su capacidad de generar electricidad o calor de manera constante y sin agotar recursos naturales la posiciona como una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático.

Uno de los principales beneficios de instalar sistemas de energía renovable en hogares o empresas es que “permite ahorrar hasta el 90% del costo de la electricidad”, según información publicada en el sitio web del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas (CCEEA).

Los paneles solares se utilizan principalmente en la energía solar fotovoltaica. | Foto: Getty Images

Además, Repsol destacó que uno de los grandes beneficios de estos sistemas es que constituyen una “fuente de energía inagotable” y sostenible, al provenir directamente del sol. Asimismo, subrayó que la energía solar no genera “emisiones de dióxido de carbono ni produce residuos” contaminantes, lo que la convierte en una alternativa limpia y respetuosa con el medioambiente.

La energía solar destaca también por ser completamente silenciosa, lo que la convierte en una opción ideal para generar electricidad sin causar contaminación acústica. A ello se suma su gran versatilidad, pues los sistemas solares pueden instalarse y adaptarse con relativa facilidad en distintos entornos, incluidos aquellos que se encuentran en áreas rurales o de difícil acceso, donde otras fuentes de energía resultan más complicadas de implementar.

Hacer un análisis previo a la instalación de paneles solares en casa es fundamental porque garantiza que la inversión sea eficiente. | Foto: Getty Images/Westend61

¿Qué tipos de energía solar existen?

El blog citado también señaló que, aunque existen dos modalidades muy populares con las que se aprovecha la energía solar –la térmica y la fotovoltaica–, no son las únicas, ya que existen otras variantes con aplicaciones igualmente útiles que vale la pena conocer, directamente vinculadas con los diferentes tipos de paneles solares disponibles.

Energía solar fotovoltaica: En los últimos años, esta tecnología ha ganado protagonismo con la expansión de las comunidades solares y las instalaciones de autoconsumo, que permiten reducir considerablemente el gasto energético.

En los últimos años, esta tecnología ha ganado protagonismo con la expansión de las comunidades solares y las instalaciones de autoconsumo, que permiten reducir considerablemente el gasto energético. Energía solar térmica: Estos sistemas se basan en colectores solares que captan la radiación del sol y la convierten en calor, el cual se emplea para calentar agua destinada a usos residenciales, industriales o como complemento en la calefacción. A esta tecnología se suma la energía termosolar de concentración (CSP, por sus siglas en inglés), que utiliza espejos o lentes para dirigir la luz solar hacia un punto específico.