¿Cuánto cuesta instalar paneles solares en mi casa? Esta es la cantidad de dinero que debe invertir para empezar

En los últimos años, la tecnología se ha convertido en uno de los avances más importantes para la sociedad. Su presencia en la vida cotidiana ha facilitado muchas tareas y ha mejorado la eficiencia tanto en el ámbito personal como en el laboral. Por eso, dispositivos como celulares, computadores, televisores inteligentes y electrodomésticos ya son parte esencial del día a día.

Electrodomésticos de los que debería deshacerse ahora mismo porque podrían estar duplicando el consumo de energía

Dentro de estos avances, uno de los más relevantes es la generación de energía a partir del sol, conocida como energía solar. Esta se obtiene a través de los paneles solares, un sistema que ofrece una alternativa más sostenible para producir electricidad.

Los paneles solares están formados por celdas, generalmente hechas de silicio, un material que permite generar energía cuando recibe luz solar. A este proceso se le conoce como efecto fotovoltaico. Aunque su funcionamiento puede parecer complejo, en realidad se trata de una forma práctica de aprovechar un recurso natural como el sol.

Gracias a sus beneficios, cada vez más personas están interesadas en instalar estos sistemas en sus hogares, buscando un consumo de energía más responsable. Este creciente interés no solo se centra en cómo funcionan, sino también en su precio, ya que muchos buscan opciones que ofrezcan un buen equilibrio entre calidad y costo. Por eso, es importante conocer qué factores influyen en el valor de los paneles solares antes de tomar una decisión.

La instalación de paneles solares requiere una planeación previa. Foto: Getty Images

De acuerdo con Autosolar, el precio de estos equipos depende de varios aspectos. Uno de los principales es el tipo de panel, dado que existen diferentes tecnologías, como los monocristalinos, policristalinos, de película delgada y bifaciales. En general, los más avanzados suelen ser más eficientes, pero también más costosos.

Otro factor clave es la eficiencia, es decir, la capacidad del panel para convertir la luz solar en energía. Los paneles más eficientes pueden generar más electricidad en menos espacio, lo que también influye en su costo.

De acuerdo con los expertos, existen diversos tipos de instalación solar. Foto: Getty Images

La marca o el fabricante también juega un papel importante. Las empresas más reconocidas suelen ofrecer productos más costosos, pero con mejores materiales, mayor respaldo y garantías más amplias, lo que brinda mayor tranquilidad a largo plazo. En el mercado colombiano, el precio de un panel puede variar aproximadamente entre 280.000 y 1.160.000 pesos, dependiendo de sus características.

Finalmente, el costo total de un sistema solar para el hogar dependerá de las necesidades de cada persona y de su presupuesto. Aun así, más que un gasto, los paneles solares deben verse como una inversión a largo plazo, porque con el tiempo permiten reducir el valor de la factura de energía y generar ahorros de forma progresiva.