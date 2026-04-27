La función del televisor que viene activada por defecto y podría estar ‘espiando’ todos sus movimientos sin que lo note

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que lo están espiando? Aunque suene exagerado, existen varias formas en las que los ciberdelincuentes pueden acceder a información personal. Entre las más comunes están los ataques de fuerza bruta o la descarga de aplicaciones no certificadas, que suelen ocultar malware.

El error al limpiar la pantalla del televisor que puede hacerle perder hasta un 20 % de brillo

Otra técnica frecuente es el uso de redes wifi inseguras. Si el televisor está conectado a una red vulnerable o mal protegida, un atacante podría interceptar la información que circula o incluso acceder al dispositivo de forma remota. En estos casos, se trata de tomar el control del sistema para monitorear la actividad, instalar programas o recopilar datos.

Sin embargo, lo que pocos saben es que algunas funciones que vienen activadas por defecto también pueden representar un problema. Una de ellas es la tecnología ACR (Reconocimiento Automático de Contenido).

De acuerdo con adslzone.net, se trata de una función presente en los televisores modernos que analiza lo que ve el usuario para recopilar datos y ofrecer recomendaciones y anuncios personalizados. Funciona capturando imágenes del contenido —ya sea de plataformas de streaming, consolas o decodificadores— y enviando esa información para compararla y sugerir contenidos similares sin necesidad de buscarlos manualmente.

Algunos televisores incluyen funciones activadas por defecto que recolectan información. Foto: Getty Images

Aunque resulta útil para ahorrar tiempo, opera de forma constante en segundo plano, identificando lo que aparece en pantalla mediante múltiples capturas por hora. Esto ha generado dudas sobre la privacidad del usuario.

La información recopilada puede vincularse a la dirección IP y revelar datos sobre preferencias y hábitos de consumo. En casos extremos, podría ser utilizada de forma indebida, dando lugar a problemas como la suplantación de identidad. Por ello, los expertos recomiendan revisar la configuración del televisor y desactivar esta función si se desea limitar la recolección de datos.

Conectarse a una red vulnerable puede permitir que terceros intercepten datos o accedan al televisor de forma remota. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Cabe señalar que el proceso para desactivarla varía según el modelo de televisor. Por lo general, se encuentra en el menú de “Ajustes”, dentro de las secciones “General” o “Privacidad”, y puede aparecer con nombres como “Personalización de anuncios” o “Uso de información del dispositivo”.

En cualquier caso, mantenerla activada o desactivada dependerá de las preferencias del usuario y del nivel de control que quiera tener sobre su información personal. Es importante aclarar que no se trata de una función diseñada específicamente para espiar, sino para recopilar datos con fines de personalización, aunque su uso sigue generando debate en materia de privacidad.