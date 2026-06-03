Usuarios de Roku, la aplicación se actualiza para el Mundial 2026, así se verán los partidos en Colombia

La emoción por el torneo de fútbol más grande del mundo ya se siente en el país, pero con ella llega una nueva función para los usuarios de Roku.

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Ante la dispersión de los derechos de transmisión entre aplicaciones gratuitas y de pago, ha surgido una solución diseñada para que los aficionados colombianos no pierdan tiempo valioso navegando por menús interminables mientras los partidos ya se están jugando.

La “Zona de Fútbol”

De acuerdo con Roku, a partir del 8 de junio, el menú principal de estos dispositivos incluirá una sección especial denominada “Zona de Fútbol”. En lugar de ser una aplicación tradicional donde solo se ve contenido, funciona como un centro de mando inteligente que organiza la información por ti.

La nueva sección “Zona de Fútbol” reunirá en un solo lugar la información necesaria para encontrar las transmisiones de los partidos. Foto: Getty Images

Ante las dudas de si la selección de fútbol que piensa ver será por una señal abierta o una de suscripción, este espacio enseñará directamente las opciones disponibles en el mercado colombiano. Esencialmente, actúa como una guía que ahorra la tarea de abrir y cerrar aplicaciones para investigar quién tiene la señal en vivo.

La ruta para encontrar los goles

Dentro de esta nueva sección, los usuarios podrán identificar rápidamente qué partidos están disponibles en plataformas como DGO o el canal de deportes de Paramount+ (ambas bajo suscripción). Un punto clave para los usuarios en el territorio nacional es la integración de la aplicación Ditu, el cual señala Roku que es gratuito para Colombia.

Esta actualización no requiere instalaciones complicadas; aparecerá automáticamente en la pantalla de inicio tanto para quienes usan los dispositivos que se conectan al televisor (como los Streaming Sticks) como para quienes ya tienen el sistema operativo integrado en su pantalla.

Entre las novedades sobresale la integración de Ditu, una aplicación gratuita para los usuarios colombianos. Foto: Roku

“Con funciones diseñadas para descubrir contenido rápidamente, acceso a las principales apps de streaming y una oferta de televisiones Roku TV, en distintos tamaños y tecnologías, contamos con las mejores opciones para los fans para vivir el evento deportivo más importante desde casa”, dijo Benjamín Garnica, Desarrollo de Negocios Internacionales en Roku.