¿Cuántos paneles solares se necesitan para dar luz a una casa?

No todos los hogares requieren la misma cantidad de paneles solares.

1 de septiembre de 2025, 11:20 p. m.
La factura eléctrica permite estimar los paneles que necesita cada casa.
El cálculo parte del consumo anual medido en kilovatios hora. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Instalar paneles solares más allá de una tendencia es una alternativa para la reducción de consumo de energía a nivel económico, sin embargo por ahora sigue siendo un ejercicio que pocos ejecutan y esto puede deberse al desconocimiento acerca de qué es un panel solar o de cuántos son los adecuados para tener en el hogar, lo cual es fundamental para comenzar con un proyecto renovable.

¿Cuántos paneles solares necesita en su casa?

Primero que todo no, un solo panel solar no va a alimentar todo un hogar que sea familiar, debido a que estas suelen tener un consumo medio alto, asimismo el equipo de Endesa, expertos en energía renovable señalan que “El número de paneles solares que necesita una vivienda varía entre 4 y 18 módulos de placas”. Pero ojo, esto también depende del tipo de consumo.

Los paneles solares pueden ser una solución sostenible para ahorrar energía en el hogar.
Una vivienda de consumo medio necesita alrededor de 7 a 9 paneles. | Foto: Getty Images

De acuerdo con Endesa, el consumo anual es uno de los factores que influyen en la decisión de compra de paneles solares para la casa, dado ello, informan que:

  • Si el consumo anual es menor a 2000 kWh sería necesario optar entre 2 a 4 paneles solares.
  • Para el consumo que se encuentra entre los 2000 y 4000 kWh el cual es medio bajo, lo apropiado esta entre los 4 y 6 paneles.
  • Para un hogar de consumo medio el cual esta entre los 4000 y 6000 kWh, serían necesarios tener entre 7 y 9 paneles.
  • En esta parte cuando el consumo es medio alto, alcanzando entre los 6000 y 8000 kWh los paneles necesarios están desde 10 a 15.
  • Para un consumo alto el cual esta entre los 8000 y 10.000 kWh lo adecuado es contar con 16 a 20 paneles.

Para conocer cual es el consumo anual en el hogar Endesa recomienda: “Por ejemplo, si nuestra factura es de dos meses, multiplicamos el total de kWh consumidos por 6. Si recibimos la factura cada mes multiplicamos por 12“.

Contexto: Expertos responden si es posible usar paneles solares para utilizar la lavadora y reducir gastos en la factura de energía

La calidad de los paneles influye en la producción de energía

Es importante tener en cuenta que este es uno de los factores a revisar, debido a que también entra en juego

Algunos paneles tienen diferente calidad, los cuales son importantes revisar para así aprovechar mejor la capacidad de producir más electricidad, razón por la cual dependerá para una mejor producción de energía, lo que se puede significar la cantidad adecuada de paneles necesarios y no más ni menos.

El hombre tomó una inesperada decisión después de que la mujer acabara con la relación.
La orientación y la calidad de los paneles condicionan su rendimiento. | Foto: Getty Images

La orientación del panel es sumamente fundamental para poder contar con una adecuada capacidad para producir energía, dado a que no aprovechar la luz solar en momentos claves puede significar un desperdicio al igual que tener objetos que hagan sombra reduce considerablemente la producción de energía.

