Suscribirse

Tecnología

Si quiere reducir su factura de energía, esta es la cantidad de dinero que puede ahorrar instalando un sistema de paneles solares

Cada instalación de paneles solares es única; por ello, un estudio personalizado es la manera más efectiva de determinar el ahorro real.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 12:35 p. m.
Los paneles solares pueden ser una solución sostenible para ahorrar energía en el hogar.
Los paneles solares pueden ser una solución sostenible para ahorrar energía en el hogar. | Foto: Getty Images

Con la llegada de los paneles solares, han surgido numerosas dudas sobre su instalación, ya que muchas personas no consideran factores clave que podrían influir en la decisión de adoptar este sistema en casa. Además de ser más sostenible con el medio ambiente, la energía solar puede generar beneficios económicos a largo plazo, ya que está diseñada para reducir progresivamente el valor de la factura de electricidad.

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la inversión inicial frente al ahorro que se puede obtener con el tiempo. La energía solar requiere un gasto significativo, cuya magnitud depende del tamaño de la vivienda, el tipo y número de paneles necesarios, así como de las necesidades energéticas específicas de cada hogar. Por ello, aunque no se pueda generalizar, es recomendable contar con un aproximado para valorar los beneficios futuros.

“La energía solar fotovoltaica es todavía un sector en constante crecimiento y, para algunos, puede resultar complejo. Es importante asegurarse de disponer de toda la información necesaria al elegir un instalador de energía solar y decidir la mejor manera de financiar el sistema”, señalan desde Auto Solar.

Miles de hogares a nivel mundial ya cuentan con esta tecnología.
El ahorro total depende de varios factores en cada hogar. | Foto: 123rf

Entre los aspectos a considerar, uno de los más importantes es calcular correctamente el ahorro potencial. Según la misma fuente, los usuarios deben ser conscientes de que, durante los próximos 20 años, sus facturas podrían ser considerablemente más bajas o incluso inexistentes en algunos casos.

Contexto: Antes de instalar paneles solares en su casa, tenga en cuenta este detalle para no perder dinero y ahorrar hasta un 20% de energía

Por su parte, efitaringenieria.com indica: “El ahorro mensual con placas solares depende de varios factores, como el tamaño de la instalación, el consumo energético o la ubicación, pero de manera general se puede reducir la factura de la luz en torno al 70%”.

Calcular con precisión los beneficios económicos de una instalación fotovoltaica no es sencillo, ya que cada hogar presenta hábitos de consumo distintos. Por ejemplo, si se comparan dos usuarios con un mismo gasto anual de 5.000 kWh y una instalación solar idéntica, las diferencias son notables:

  • El primero concentra la mayor parte de su consumo en la tarde y la noche.
  • El segundo mantiene un gasto más uniforme durante todo el día.

En estas condiciones, el segundo usuario obtiene una mayor rentabilidad, pues aprovecha la energía generada en distintos momentos de la jornada, mientras que el primero solo se beneficia parcialmente del autoconsumo vespertino.

Los paneles solares se utilizan principalmente en la energía solar fotovoltaica.
Existen diferentes tipo de paneles solares. | Foto: Getty Images

En términos económicos, el ahorro anual derivado de la instalación de paneles solares en viviendas particulares puede oscilar entre 2.600.000 (600 euros) y 4.300.000 pesos (1000 euros), según lo detallado por la fuente.

No obstante, los especialistas advierten que estos valores son aproximados, ya que dependen de los hábitos de consumo y de las características específicas de la instalación, como la potencia instalada, el consumo energético, la ubicación geográfica, la orientación e inclinación del techo, los sistemas de almacenamiento (baterías) y la compensación de excedentes.

Contexto: Expertos responden si es posible usar paneles solares para utilizar la lavadora y reducir gastos en la factura de energía

“Cada instalación de placas solares es única, por lo que realizar un estudio personalizado es la mejor manera de conocer el ahorro real que se puede obtener y garantizar una instalación eficiente y rentable. Aunque existen herramientas online que calculan estimaciones generales, solo un estudio profesional tiene en cuenta todos los factores específicos de cada vivienda o empresa”, afirman los expertos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lista de despidos en septiembre: estas son las compañías que anuncian recortes en Estados Unidos

2. Chicago está al borde de la intervención militar y operaciones masivas del ICE: “Es uno de los lugares más peligrosos del mundo”

3. Néstor Lorenzo revela por qué cambió de decisión sobre Dayro Moreno: contó la verdadera razón

4. Miles respondieron al llamado de una familia humilde: así nació la quinceañera viral que impacta en redes

5. Alias Jimmy, el ‘sucesor’ de Dumar, entregó su ubicación para abatirlo: pelean la jugosa renta de las extorsiones en las disidencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ahorro de energíaConsumo de energíaPáneles solaresluz solar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.