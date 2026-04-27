Juicio histórico cambiaría el rumbo de la inteligencia artificial: entre “los celos” de Musk y la “estafa” de Altman

Este 27 de abril de 2026, los cimientos de Silicon Valley se trasladan a un tribunal federal en Oakland, California. Lo que comenzó en 2015 como una alianza para salvar a la humanidad de los riesgos de la inteligencia artificial, ha derivado en un enfrentamiento legal de 134.000 millones de dólares que definirá si el futuro de la tecnología más importante del siglo pertenece al bien público o a los intereses privados.

Atacan con una bomba Molotov la casa del jefe de OpenAI, en California

El punto de Elon Musk: “Scam Altman” y el robo de la caridad

El núcleo del ataque de Elon Musk reside en la supuesta mutación genética de OpenAI. Según el magnate, la empresa pasó de ser una entidad altruista a un esquema de beneficio personal.

En sus redes sociales, Musk ha sido tajante al utilizar el apodo “Scam Altman” (jugando con la palabra scam, que significa estafador) para referirse al CEO de OpenAI.

Musk sostiene que “Scam Altman y Greg Stockman robaron una organización benéfica. Punto final”, acusándolos de saquear una entidad que él mismo ayudó a fundar y financiar con cerca de 38 millones de dólares entre 2015 y 2017.

Para Musk, permitir que una organización sin fines de lucro se convierta en un gigante con fines de lucro valorado en casi un billón de dólares sienta un precedente peligroso que podría socavar toda donación benéfica en Estados Unidos.

Sus abogados han elevado el tono del conflicto, calificando la conducta de los directivos como una “larga estafa” con niveles de engaño de “proporciones shakespearianas”.

La defensa de OpenAI de Sam Altman: entre el “ego” y los “celos”

Desde la otra vereda, OpenAI no ha guardado silencio, pues la compañía ha respondido con igual dureza, calificando la demanda como un “intento infundado y celoso de descarrilar a un competidor”.

Según la empresa, la motivación de Musk no es la ética, sino una “campaña de acoso motivada por el ego y los celos” al ver el éxito masivo de ChatGPT y la inminente salida a bolsa de la organización.

OpenAI argumenta que Musk abandonó el proyecto porque no logró obtener el control total y que él mismo era consciente de que el giro hacia un modelo con fines de lucro era una necesidad operativa.

En sus comunicaciones oficiales, la empresa afirma que la verdad está de su lado y celebran la oportunidad de interrogar a Musk bajo juramento ante un jurado para exponer lo que consideran un intento de socavar el beneficio de la inteligencia artificial general para toda la humanidad.

El laberinto legal y lo que está en juego

Aunque Musk presentó inicialmente 26 cargos, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha mantenido cuatro pilares activos para el juicio: fraude, enriquecimiento ilícito, fraude constructivo e incumplimiento de la obligación fiduciaria.

Este proceso judicial, que durará aproximadamente cuatro semanas, contará con declaraciones clave de figuras como Satya Nadella, CEO de Microsoft, empresa que también es señalada como cómplice en esta supuesta irregularidad.

El fallo no solo determinará el destino de miles de millones de dólares, sino que establecerá si las promesas de “bien público” en la era tecnológica son contratos vinculantes o simplemente estrategias de marketing para atraer talento y capital inicial.