Microsoft revela su primer modelo de “razonamiento” para independizarse de OpenAI

Microsoft dio un paso importante en su estrategia de inteligencia artificial al presentar sus propios modelos avanzados durante su conferencia anual para desarrolladores. El anuncio marca un nuevo capítulo para la compañía tecnológica, que busca reducir su dependencia de OpenAI, la firma creadora de ChatGPT y en la que ha invertido miles de millones de dólares durante los últimos años.

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Entre las novedades destaca MAI-Thinking-1, el primer modelo de “razonamiento” desarrollado por Microsoft, además de nuevas herramientas para generar imágenes, transcribir audios, crear voces sintéticas y apoyar tareas de programación.

La apuesta de Microsoft por una IA propia

Aunque Microsoft fue una de las primeras grandes empresas en respaldar financieramente a OpenAI, la compañía ahora busca fortalecer su autonomía tecnológica. La presentación de MAI-Thinking-1 representa uno de los movimientos más relevantes en esa dirección.

Según explicó la empresa, este nuevo modelo de inteligencia artificial está diseñado para abordar problemas de manera secuencial, analizando cada paso antes de generar una respuesta. Este enfoque, conocido como “razonamiento”, ha ganado protagonismo en la industria debido a su capacidad para ofrecer respuestas más precisas en tareas complejas.

MAI-Thinking-1 se convierte en una de las apuestas más ambiciosas de Microsoft dentro del mercado de la inteligencia artificial. Foto: AP

La propuesta se suma a sistemas similares desarrollados por OpenAI, Google con Gemini y Anthropic con Claude, compañías que compiten por liderar la nueva generación de asistentes impulsados por inteligencia artificial.

Un desarrollo creado desde cero

Uno de los aspectos que Microsoft destacó durante la presentación fue el origen de su nuevo modelo. La empresa aseguró que MAI-Thinking-1 fue construido “desde cero” y “sin destilación” de tecnologías rivales.

La destilación es una práctica utilizada por algunos desarrolladores para entrenar nuevos modelos a partir de las respuestas generadas por sistemas ya existentes, lo que permite reducir costos y acelerar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, Microsoft afirmó que optó por desarrollar su tecnología de forma independiente.

Esta decisión busca reforzar la capacidad de la compañía para competir directamente en el mercado de la inteligencia artificial, un sector donde la carrera por la innovación se ha intensificado durante los últimos años.

Nuevas herramientas y un asistente permanente

Además del modelo de razonamiento, Microsoft anunció una serie de soluciones basadas en inteligencia artificial destinadas a diferentes necesidades empresariales y creativas.

Entre ellas figuran herramientas para la generación de imágenes, la transcripción automática de audio, la creación de voces sintéticas y el apoyo a tareas de programación mediante código asistido por IA.

Entre las novedades destacan soluciones capaces de generar imágenes, transcribir audios y producir voces sintéticas. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La compañía también presentó Microsoft Scout, un asistente descrito como “siempre disponible”, capaz de preparar reuniones, administrar agendas y redactar correos electrónicos. Este sistema está basado en OpenClaw, el software de código abierto que ganó popularidad tras su lanzamiento a finales de 2025.

Por ahora, las nuevas herramientas solo estarán disponibles para un grupo reducido de clientes, mientras Microsoft continúa evaluando su funcionamiento antes de una posible expansión a más usuarios.

*Con información de AFP.