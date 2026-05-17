Microsoft habló con SEMANA sobre Copilot: “satanismo”, límites y ventajas de la inteligencia artificial

Durante un evento realizado en Bogotá, Microsoft presentó algunas de las nuevas capacidades de Microsoft Copilot, su asistente impulsado por inteligencia artificial que se integra con herramientas como Word, Excel y PowerPoint para facilitar tareas de productividad, creatividad y análisis de información.

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La exposición estuvo liderada por Ezequiel Glinsky, director de tecnología para Microsoft Latinoamérica, quien explicó cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial de la compañía y de qué manera pueden ayudar a crear documentos, presentaciones, investigaciones y contenidos digitales basados en información disponible en internet.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la existencia de un chat temporal dentro de Copilot, una modalidad similar a un “modo incógnito”, pensada para quienes tienen dudas sobre el almacenamiento de conversaciones o el uso de datos para alimentar los sistemas de IA.

¿Cómo se actualiza la información de Copilot?

Durante una entrevista con SEMANA, Glinsky aclaró una de las preguntas más frecuentes sobre la inteligencia artificial: si las respuestas funcionan en tiempo real o dependen de información previa almacenada en los modelos.

“La forma en la que Copilot y en general los modelos de lenguaje toman información es utilizando los datos que fueron almacenados en esa base, en ese modelo. No es tiempo real, sí es tiempo real la consulta, pero como veíamos hoy en algunos ejemplos, cuando haces, por ejemplo, una investigación de mercado sobre un tema determinado, va a acceder a lo último que estaba disponible, publicado de forma abierta en Internet”, explicó.

Ezequiel Glinsky defendió el uso responsable de la inteligencia artificial en empresas. Foto: Redes Sociales - A.P.I.

El directivo agregó que el sistema se encuentra en constante actualización. “Mientras vos y yo estamos hablando de este modelo, Copilot y los modelos de lenguaje siguen recabando información y enriqueciendo el modelo con información más actualizada. Con lo cual no es tiempo real, es histórica y permanentemente se va actualizando”.

Las diferencias entre usar ChatGPT desde Copilot

Otro de los puntos abordados fue la comparación entre Copilot y otros asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT o Claude y es allí, donde una de las principales diferencias es que Copilot funciona como una plataforma multimodelo.

“Cuando abrís una pestaña o un diálogo con Copilot puede estar usando ChatGPT, estar usando Cloud o estar usando en el futuro otros modelos. Con lo cual, de algún modo, Copilot es la interfaz con inteligencia artificial, multimodelos, permite elegir distintos modelos”.

El representante de Microsoft también destacó el componente de seguridad y privacidad. “El compromiso que tenemos de Microsoft es que tu información es tu información y nadie la va a acceder, y que vos no vas a acceder información de otros”.

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“No vemos qué límite hay”: el futuro de la IA

Frente a las dudas sobre hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, el director aseguró que todavía no es posible dimensionar el alcance de esta tecnología.

“Yo siempre digo que hay que recuperar a la inteligencia artificial para que haga lo que queremos que haga, para que tenga un beneficio positivo en la sociedad, para que resulten mejores cosas para la gente. Entonces creo que hay que recuperarla de la ciencia ficción y de las películas y aplicarla”.

Además, añadió: “Yo creo que hoy no vemos qué límite hay. Porque esto va a seguir evolucionando, va a seguir mejorando. Lo importante, creo, es seguir manteniendo la componente humana, seguir manteniendo la componente de seguridad y seguir siendo nosotros los que estamos en control”.

La respuesta de Microsoft a quienes “satanizan” la IA

Glinsky también se refirió a las empresas y sectores que todavía ven la inteligencia artificial con desconfianza o consideran que representa una amenaza.

“Yo creo que nuestro rol en Microsoft es continuar educando, difundiendo, amplificando las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, la responsabilidad que requiere utilizar y desarrollar inteligencia artificial, y lograr realizar más avances, más alianzas y mayor educación”.

Microsoft defendió la educación y el uso responsable de la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

El directivo señaló que parte de esa percepción negativa puede estar relacionada con el desconocimiento. “Creo que muchas veces esa mirada negativa tiene que ver incluso con falta de propuestas o de claridad de qué podemos hacer”.

Asimismo, insistió en que el control debe mantenerse en manos de las personas. “Nosotros debemos tener control y llevar esto, como todas las tecnologías, a donde creemos que nos van a permitir un mundo mejor, un mundo más lindo que el que tenemos hoy”.

La conversación también abordó el uso creciente de la inteligencia artificial como una herramienta de acompañamiento emocional o autoayuda.

Sobre este punto, Glinsky enfatizó que la tecnología puede ser un apoyo, pero no reemplazar el papel humano en la salud. “Yo creo que el componente humano en la salud es irreemplazable”.

Finalmente, reiteró que “la componente humana en salud siempre en el centro y siempre irreemplazable”.