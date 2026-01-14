No va más: WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot, dejarán de funcionar desde el 15 de enero

WhatsApp dejará de permitir el funcionamiento de ChatGPT, Copilot y otros chatbots de inteligencia artificial de terceros a partir del próximo jueves, 15 de enero.

La decisión, adoptada por la plataforma de mensajería propiedad de Meta, cambia la manera en que millones de personas venían usando asistentes de IA dentro de sus conversaciones y obliga a migrar a aplicaciones externas para seguir accediendo a esos servicios.

Hasta el año pasado, el uso de inteligencia artificial dentro de WhatsApp creció de forma acelerada. Muchos usuarios incorporaron chatbots como ChatGPT, de OpenAI, o Copilot, de Microsoft, para resolver dudas rápidas, redactar textos, transcribir audios o incluso generar imágenes sin salir del chat. Esa dinámica se rompe con la actualización más reciente de las políticas de la plataforma.

La medida se sustenta en un cambio en las condiciones de uso de la API de WhatsApp Business, el sistema que permite a empresas y desarrolladores ofrecer servicios automatizados dentro de la aplicación.

Con la nueva normativa, Meta prohíbe expresamente que proveedores externos de inteligencia artificial generativa utilicen esta sistema.

Según lo establecido en las políticas de la plataforma, la API de WhatsApp Business debe utilizarse para funciones como atención al cliente y envío de notificaciones o información relevante, y no para la operación de asistentes conversacionales de propósito general.

En este nuevo esquema, el único asistente de inteligencia artificial que continuará disponible de forma nativa es Meta AI, que seguirá integrado en WhatsApp y en otras plataformas del grupo Meta.

Tanto OpenAI como Microsoft recomendaron exportar los historiales de conversación antes de que el servicio quede inactivo. Este paso permitirá conservar respuestas y consultas previas, ya que el historial no se transferirá automáticamente a las aplicaciones oficiales.

El impacto de la medida no se limita a usuarios individuales. Empresas y desarrolladores que utilizaban estos asistentes dentro de WhatsApp deberán ajustar sus canales de atención o trasladar estos servicios a otras plataformas digitales, como aplicaciones propias o entornos web.

Las cifras permiten dimensionar el alcance del cambio. Más de 50 millones de personas habían utilizado ChatGPT a través de WhatsApp, mientras que Copilot, integrado en la plataforma en octubre de 2024, fue usado por millones de usuarios como una opción para interactuar con inteligencia artificial dentro del servicio de mensajería.

La decisión también ha generado reacciones en el ámbito regulatorio. En Brasil y en la Unión Europea se han anunciado acciones legales e investigaciones para evaluar el impacto de la medida sobre la competencia y el acceso de terceros a la infraestructura de WhatsApp, así como sus efectos para empresas y usuarios que dependían de estos servicios.