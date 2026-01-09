La función de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin dejar rastro: así funciona el “modo chat secreto”

Una de las plataformas que se ha consolidado como de las aplicaciones más influyentes en la vida cotidiana es WhatsApp, al punto de convertirse en el principal canal de comunicación entre familiares, amigos y contactos cercanos. Su uso constante implica el intercambio diario de numerosos mensajes, pero también otros de carácter personal, lo que hace que los usuarios busquen mayores niveles de control sobre quién puede acceder a determinadas conversaciones.

En este contexto, la privacidad digital cobra cada vez mayor relevancia, especialmente en situaciones en las que terceros pueden tener acceso al celular. Ante esto, Meta, compañía propietaria de WhatsApp, ofrece una dentro de sus funciones una enfocada en reforzar la seguridad del contenido, con el objetivo de proteger la información sensible y evitar que datos privados queden expuestos a personas no autorizadas.

Una de las plataformas que se ha consolidado como de las aplicaciones más influyentes en la vida cotidiana es WhatsApp.

La función de restricción de chats en WhatsApp ya existía, pero recientemente fue optimizada para ofrecer un mayor nivel de discreción y facilidad de uso. Ahora, las conversaciones seleccionadas pueden trasladarse a una carpeta oculta y quedar protegidas mediante sistemas de autenticación como contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial, lo que refuerza la privacidad y evita accesos no autorizados.

La función puede desactivarse en cualquier momento.

¿Cómo ocultar las conversaciones en WhatsApp?

Para activar esta opción, el usuario solo debe mantener presionado el chat que desea ocultar, acceder al menú de tres puntos y elegir la alternativa de ‘Restringir la conversación’. Una vez configurado el método de desbloqueo, el chat queda invisible en la lista principal y no muestra contenido en las notificaciones, que se limitan a avisos genéricos. De acuerdo con WhatsApp, solo al desactivar la restricción mediante la verificación de identidad es posible volver a leer los mensajes almacenados.

La función puede desactivarse en cualquier momento. Para hacerlo, es necesario acceder a la carpeta protegida mediante el sistema de verificación configurado, abrir la conversación deseada y, desde el menú de opciones, seleccionar la alternativa ‘Dejar de restringir chat‘.

Sin embargo, la plataforma aclara que al eliminar la restricción y vaciar todos los chats protegidos, estas conversaciones se eliminarán de forma definitiva. Esto implica la pérdida del historial completo, incluidos mensajes y archivos multimedia, así como la eliminación del código secreto en caso de que se haya configurado uno.