El truco definitivo de WhatsApp para que nadie lo agregue a grupos sin su permiso

Conversaciones irrelevantes, promociones no solicitadas e incluso intentos de fraude hicieron de esta práctica un problema recurrente.

Redacción Tecnología
9 de enero de 2026, 4:40 p. m.
La aplicación puso a disposición una herramienta clave que permite evitar que personas desconocidas agreguen a los usuarios a grupos.
La aplicación puso a disposición una herramienta clave que permite evitar que personas desconocidas agreguen a los usuarios a grupos. Foto: Getty Images

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel global, al permitir enviar mensajes, interactuar y realizar llamadas sin costo adicional. Sin embargo, la posibilidad de ser añadido a grupos sin autorización se transformó en una molestia frecuente para muchos usuarios, quienes buscan alternativas para evitar este tipo de situaciones.

Conversaciones irrelevantes, promociones no solicitadas e incluso intentos de fraude hicieron de esta práctica un problema recurrente. En respuesta, WhatsApp incorporó una herramienta específica que permite controlar quién puede agregar a una persona a un grupo, fortaleciendo así la privacidad y devolviendo al usuario el control sobre su experiencia dentro de la aplicación.

De acuerdo con WhatsApp, esta función se encuentra disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y ofrece la posibilidad de restringir quién puede añadir a un usuario a un grupo de forma directa, sin necesidad de aprobación previa. Aun así, la plataforma aclara que es posible seguir recibiendo invitaciones mediante enlaces, cuya aceptación queda bajo criterio de cada persona.

WhatsApp incorporó una herramienta específica que permite controlar quién puede agregar a una persona a un grupo. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo evitar que lo agreguen a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento?

Para dispositivos iOS

  • El primer paso es ingresar a la aplicación y tocar la opción ‘Configuración’, ubicada en la esquina inferior derecha.
  • Luego, debe dirigirse a la sección ‘Privacidad’ y buscar la opción ‘Grupos’.
  • A continuación, debe presionar ‘Quién puede añadirme a grupos’ y seleccionar ‘Mis contactos’ o ‘Mis contactos, excepto…'. Con esto, la función quedará configurada correctamente.
Para dispositivos Android

  • Lo único que debe hacer es ingresar a WhatsApp y tocar el ícono de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.
  • Luego, acceder a ‘Ajustes’ y, a continuación, ingresar en ‘Privacidad’.
  • Finalmente, debe pulsar ‘Grupos’ y seleccionar la opción ‘Mis contactos’ o ‘Mis contactos, excepto…'. De esta manera, el ajuste quedará aplicado de forma adecuada.
Además, existe la opción de denunciar un mensaje puntual dentro de un grupo y bloquear al usuario que lo envió. El contenido reportado será remitido a WhatsApp para su análisis, sin que el remitente sea informado. Al elegir ‘Bloquear contacto’, se interrumpirá la recepción de mensajes y llamadas provenientes de esa persona.

