El truco definitivo de WhatsApp para que nadie lo agregue a grupos sin su permiso

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel global, al permitir enviar mensajes, interactuar y realizar llamadas sin costo adicional. Sin embargo, la posibilidad de ser añadido a grupos sin autorización se transformó en una molestia frecuente para muchos usuarios, quienes buscan alternativas para evitar este tipo de situaciones.

El sencillo truco para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

Conversaciones irrelevantes, promociones no solicitadas e incluso intentos de fraude hicieron de esta práctica un problema recurrente. En respuesta, WhatsApp incorporó una herramienta específica que permite controlar quién puede agregar a una persona a un grupo, fortaleciendo así la privacidad y devolviendo al usuario el control sobre su experiencia dentro de la aplicación.

De acuerdo con WhatsApp, esta función se encuentra disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y ofrece la posibilidad de restringir quién puede añadir a un usuario a un grupo de forma directa, sin necesidad de aprobación previa. Aun así, la plataforma aclara que es posible seguir recibiendo invitaciones mediante enlaces, cuya aceptación queda bajo criterio de cada persona.

WhatsApp incorporó una herramienta específica que permite controlar quién puede agregar a una persona a un grupo. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo evitar que lo agreguen a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento?

Para dispositivos iOS

El primer paso es ingresar a la aplicación y tocar la opción ‘Configuración’, ubicada en la esquina inferior derecha.

Luego, debe dirigirse a la sección ‘Privacidad’ y buscar la opción ‘Grupos’.

A continuación, debe presionar ‘Quién puede añadirme a grupos’ y seleccionar ‘Mis contactos’ o ‘Mis contactos, excepto…'. Con esto, la función quedará configurada correctamente.

WhatsApp es una aplicación objeto de ataque de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Para dispositivos Android

Lo único que debe hacer es ingresar a WhatsApp y tocar el ícono de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

Luego, acceder a ‘Ajustes’ y, a continuación, ingresar en ‘Privacidad’.

Finalmente, debe pulsar ‘Grupos’ y seleccionar la opción ‘Mis contactos’ o ‘Mis contactos, excepto…'. De esta manera, el ajuste quedará aplicado de forma adecuada.

Si quiere evitar que delincuentes vacíen sus cuentas bancarias, preste atención a este extraño comportamiento en su celular

Además, existe la opción de denunciar un mensaje puntual dentro de un grupo y bloquear al usuario que lo envió. El contenido reportado será remitido a WhatsApp para su análisis, sin que el remitente sea informado. Al elegir ‘Bloquear contacto’, se interrumpirá la recepción de mensajes y llamadas provenientes de esa persona.