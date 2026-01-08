Tecnología

El sencillo truco para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

Estas indicaciones permiten configurar el dispositivo para limitar o bloquear las llamadas de números no identificados y así reducir el riesgo de caer en engaños o molestias constantes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de enero de 2026, 8:54 p. m.
Es posible dejar de recibir llamadas de desconocidos.
Es posible dejar de recibir llamadas de desconocidos.

Una de las situaciones que más molestia e incomodidad suele causar en los usuarios son las llamadas provenientes de números desconocidos, ya que con frecuencia están asociadas a campañas publicitarias insistentes o a intentos de estafa telefónica. En este tipo de fraudes, los delincuentes buscan obtener información personal para cometer suplantaciones de identidad o realizar operaciones sin el consentimiento de la víctima.

Con el objetivo de disminuir este tipo de contactos, la Policía Nacional de países como España, compartieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes utilizan iPhone, a través de un video compartido en TikTok. Estas indicaciones permiten configurar el dispositivo para limitar o bloquear las llamadas de números no identificados y así reducir el riesgo de caer en engaños o molestias constantes.

¿Cómo bloquear números desconocidos?

Aunque al habilitar esta opción, el celular dejará de hacer sonar las llamadas provenientes de números que no estén registrados en la agenda de contactos, también podría impedir que se atiendan llamadas relevantes de entidades o servicios cuyos números no estén guardados.

@policia ¿Quieres evitar que te llamen desconocidos? 👮🏼‍♀️ 🚔 Atento a estos consejos rápidos para #iOs 📲 #policia #seguridad #tips ♬ sonido original - Policía Nacional

No obstante, si aun así la persona decide activar la función, puede hacerlo desde la aplicación ‘Teléfono’, habilitando la opción ‘Silenciar desconocidos’. De esta manera, las llamadas de números no guardados se enviarán directamente al buzón de voz y quedarán registradas en el historial de llamadas.

Es importante tener en cuenta que el sistema contempla situaciones excepcionales. En caso de recibir una llamada de emergencia por parte de la policía o de los servicios de auxilio, el bloqueo se desactiva automáticamente durante las siguientes 24 horas, permitiendo que nuevas llamadas de este tipo entren con normalidad y puedan ser atendidas sin restricciones.

Nueva modalidad de estafa con llamadas fantasma.
Una de las situaciones que más molestia e incomodidad suele causar en los usuarios son las llamadas provenientes de números desconocidos.

Otra opción que ofrecen los dispositivos inteligentes es la posibilidad de bloquear números de teléfono, contactos y direcciones de correo electrónico de forma directa. Solo debe ingresar a la aplicación ‘Teléfono’, acceder al apartado ‘Recientes’, seleccionar el icono de información junto al número o contacto deseado y elegir la opción ‘Bloquear este contacto’. Los números restringidos quedarán almacenados en la lista de contactos bloqueados.

Una vez aplicado el bloqueo, las llamadas de ese número no generarán alertas ni notificaciones en el dispositivo, aunque el contacto aún podría dejar un mensaje en el buzón de voz. Asimismo, los mensajes enviados o recibidos no se entregarán, y la persona bloqueada no será informada de que su número o contacto ha sido restringido.

