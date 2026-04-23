¿Cómo ubicar los sitios más icónicos de un destino en minutos? El truco infalible para viajar sin estrés

Para muchas personas, viajar es una fuente de motivación que les da impulso a sus rutinas, mientras esperan el momento de hacer una pausa y disfrutar experiencias inolvidables en nuevos destinos. Sin embargo, en ocasiones esta emoción y la búsqueda de perfección para que todo salga como en los sueños nubla los pensamientos y muchos olvidan hacer lo más importante: ¡disfrutar!

¿Qué sitios visitar?, ¿cómo evitar perderse en un lugar desconocido?, ¿a quién pedir ayuda?, son algunas de las inquietudes que podrían generar estrés durante un viaje, pero que definitivamente y gracias a la tecnología, hoy en día se pueden resolver fácilmente con ayuda de herramientas como Google Maps.

Así es uno de los municipios más jóvenes del Valle del Cauca, un lugar con historia y tradición

Esta aplicación se ha convertido, casi sin que los viajeros lo perciban, en su mejor aliada, al poner en sus manos la posibilidad de recorrer ciudades y destinos desconocidos como si fueran habitantes locales. Algunas de sus funciones más útiles para viajar son:

Lista de favoritos + listas compartidas

Al planear un viaje, hay quienes hacen una lista mental de esos lugares imperdibles que, con el tiempo, pueden olvidarse. Sin embargo, con Google Maps es posible hacer listas personalizadas para cualquier destino, según el plan que busque cada viajeros.

Desde restaurantes hasta museos, la aplicación lo recuerda todo y, lo mejor, si el viaje es compartido, se pueden realizar listas colaborativas.

Reseñas de otros viajeros

A través de esta herramienta los viajeros pueden calificar y dar sus opiniones respecto a un destino, atractivo o experiencia, dejando estrellas o comentarios, lo que facilita conocer desde una perspectiva real si los lugares son realmente una buena elección o cuáles son los favoritos de los usuarios.

Ubicando un lugar en Google Maps Foto: Getty Images

Sitios marcados en el mapa

Si hacer listas no es suficiente, en Google Maps existe una opción para marcar los sitios en el mapa, como poner tachuelas en un tablero de corcho. De esta manera, funciona como una guía visual tanto de las distancias como del número de lugares que se planean visitar.

Mapa listo en todo momento

El mapa que se realiza en esta herramienta no se pierde si hay fallas con la conexión a internet, pues permite descargarlo con anterioridad para asegurarse de tener una guía y jamás perderse.

El pueblo de Cundinamarca de clima cálido en el que se come un plato típico del Llano

Afluencia de personas en tiempo real

Por lo general, sin importar el destino, los lugares más icónicos suelen estar llenos de turistas, lo que puede dificultar disfrutarlos con tranquilidad.

Debido a esto, Google ofrece la opción de consultar las horas de mayor afluencia en distintos sitios, ayudando a los usuarios a elegir el momento más adecuado para visitarlos.

Quienes han explorado esta herramienta han descubierto, además, otras funciones que hacen sus viajes más sencillos y resultan muy fáciles de usar. ¿Ya la probó?