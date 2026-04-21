Empacar la maleta para un viaje, aunque a simple vista parece una tarea sencilla e incluso emocionante, suele convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza para muchos viajeros. La razón es simple: exceder el peso permitido puede traducirse en costos adicionales innecesarios que afectan el presupuesto del viaje.

Por otro lado, se suma otro dilema constante: encontrar el equilibrio entre todo lo que se quiere llevar y lo que realmente se necesita. En ese proceso, es común caer en excesos o, por el contrario, olvidar artículos esenciales.

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Sin embargo, para evitar que esto ocurra, simplificar la tarea y hacerla mucho más eficiente, han surgido diversos trucos y elementos clave que ayudan a optimizar el equipaje, entre ellos destacan los organizadores de viaje.

Estos organizadores han ganado gran popularidad entre los viajeros, aunque muchos fallan cuando los usan. El objetivo principal de estos elementos es contribuir a distribuir mejor la ropa y los objetos personales dentro de la maleta.

Además, son eficientes para mantener el orden y aprovechar al máximo cada centímetro disponible. Gracias a estos aliados, empacar puede dejar de ser una tarea caótica para convertirse en un proceso más práctico, funcional e incluso satisfactorio.

Mujer guardando productos de higiene, ropa y accesorios de viaje en una maleta. Foto: Getty Images

¿Cómo usarlos correctamente?

Para aprovechar las ventajas que ofrecen estos organizadores, la revista Primark de España, aconseja tener en cuenta los siguientes aspectos:

Elegir los que mejor se adapten a la maleta de viaje. Usarlos para organizar todo por categorías que se puedan identificar con facilidad. Enrollar la ropa en lugar de doblarla para ahorrar espacio y reducir arrugas. Poner los objetos pequeños, como cargadores y medias, en espacios libres que pueden pasar por alto. Cerrar siempre la cremallera.

Aunque este último truco puede parecer obvio para muchos, algunas personas lo pasan por alto, y el problema se nota cuando, al abrir la maleta, ciertos objetos han quedado fuera del organizador y hacen que su búsqueda sea más compleja.

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Ante la duda si valen o no realmente la pena estos elementos de viaje, la misma fuente afirma que, sin duda, son una herramienta útil para ahorrar espacio, tiempo y posiblemente dolores de cabeza a la hora de buscar algo.

Además, cuando son organizadores de equipaje con cremallera, representan una forma más segura de llevar cada objeto o prenda, simplificando de manera práctica y sencilla la forma de hacer la maleta y, más aún, se trata de viajes de trabajo, o simplemente para quienes siempre buscar viajar de forma organizada.