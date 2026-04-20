La calle donde todos quieren tomarse fotos en Antioquia; es una parada obligada en un pueblo a 3 horas de Medellín

Aunque en Antioquia hay varios lugares donde se encuentran “spots” turísticos, algunos destacan por su singularidad. En el municipio de Jericó, por ejemplo, se encuentra la popular calle de las 100 escalas que se ha convertido en uno de los sitios más emblemáticos del suroeste antioqueño.

Esta escalera de piedra, rodeada de casas coloridas y balcones tradicionales, es un espacio en el que todos quieren tomarse una foto y llevarse uno de los recuerdos más memorables de su viaje por Antioquia.

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Para muchos, es una parada obligada no solo por su singularidad, sino por su cercanía con Medellín, pues el municipio de Jericó se encuentra a aproximadamente 103 kilómetros de la ciudad, lo que representa un viaje en carro de 3 horas.

Este atractivo turístico en el que todos se sienten paisas, especialmente si llevan también la pinta adecuada, incluyendo el típico carriel, está ubicado en pleno casco urbano.

En ese punto, la vía fue diseñada para ajustarse a la pronunciada topografía montañosa del municipio, una característica común en varios pueblos del departamento.

No obstante, en vez de una calle tradicional, se optó por la construcción de una serie de escalones que permiten el desplazamiento peatonal y conectan los distintos niveles del poblado.

Otros detalles que hacen de esta calle un atractivo imperdible

Además de la escalera en piedra, rodeada de casas coloridas y balcones tradicionales, otros elementos han consolidado esta calle como un atractivo imperdible son los faroles antiguos, las fachadas pintadas en vivos colores y la arquitectura colonial.

Estos detalles refuerzan su carácter auténtico, al reflejar la identidad cultural de uno de los pueblos más tradicionales de esta subregión de Antioquia.

Como si fuera poco, es un sector que atrae la mirada de los turistas por contar con talleres artesanales y espacios culturales ligados a oficios tradicionales, como la elaboración del carriel paisa, un símbolo de la cultura antioqueña que aún se fabrica en esta zona.

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Por eso, cuando los viajeros llegan a este lugar, el objetivo es llevarse un carriel y, por supuesto, tomarse la foto en las escaleras con el mismo de forma casual, plasmando en una foto uno de los rincones más icónicos de Jericó, pueblo patrimonio de Colombia, también conocido como “La Cuna del Carriel” y “La Atenas del Suroeste”.

Desde esta escalera, los turistas suelen suelen dirigirse a otros puntos históricos de Jericó, lo que ha consolidado al municipio como un destino destacado para el turismo cultural no solo en Antioquia, sino en el territorio nacional.