Así es el pasaporte viajero para descubrir Antioquia, una nueva forma de coleccionar recuerdos que muchos quieren tener

En redes sociales se ha vuelto viral un proyecto que lideran dos jóvenes antioqueños, enfocado en resaltar los encantos de Antioquia y sus municipios a través de un pasaporte viajero hecho completamente a mano.

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Este documento, cuya creación tomó varios meses, es una invitación a viajar por el departamento mientras se coleccionan recuerdos y experiencias en cada destino.

De acuerdo con el medio regional Teleantioquia, se trata de una propuesta desarrollada por Daniel Montes y Juliana Hinestroza, quienes explican a través de sus redes sociales cuáles son las características de este pasaporte, que simula uno real.

Sus ilustraciones fueron elaboradas completamente a mano, sin recurrir a inteligencia artificial, lo que implicó un proceso minucioso de investigación sobre las tradiciones, los cultivos y los elementos que representan a cada uno de los más de 120 municipios que conforman el departamento.

“Le hacemos un efecto como si fuera un sello para que se pueda ver igual que los hechos reales de estampa que ponen el los aeropuertos, por ejemplo”, precisan.

De esta manera, a medida que los viajeros recorren Antioquia, el pasaporte se va llenando de sellos en distintos colores, cada uno con ilustraciones únicas que varían según el destino visitado.

Una experiencia que combina viaje, creatividad y memoria

Con este documento, cuya portada también recopila elementos representativos del departamento, el objetivo es incentivar a los viajeros a “coleccionar” sus mejores recuerdos en los 125 municipios de Antioquia a medida que los visitan.

Esta iniciativa, más que un proyecto orientado a impulsar el turismo local, surge de la pasión por viajar de estos dos jóvenes que, además, aprovechan las plataformas digitales para compartir sus experiencias, ofrecer recomendaciones y resaltar los atractivos de distintos destinos en Colombia, especialmente de Antioquia, su tierra natal.

No es el único pasaporte que promueve el turismo por Colombia

Aunque la propuesta destaca por su creatividad y el cuidado en su proceso de ilustración, no es la única iniciativa de este tipo en el país. También existe el Pasaporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que busca incentivar el turismo en áreas protegidas.

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Desde hace más de cinco años este documento está disponible para el público y funciona como una guía de educación ambiental con la que los viajeros pueden plasmar sus visitas cada uno de estos ecosistemas.

Sin embargo, es importante aclarar que por sí solo no es válido para ingresar a las áreas protegidas, pero sí ofrece una serie de beneficios, como entradas gratis a algunas zonas en caso de llegar a acumular una cantidad específica de sellos en el mismo, señala un artículo publicado por Canal Capital.