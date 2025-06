El pasaporte colombiano que pocos conocen pero que todo amante de la riqueza natural del país debería tener

De acuerdo con un artículo publicado por Canal Capital , aunque este pasaporte por sí solo no es válido para ingresar a las áreas protegidas, sí ofrece una serie de beneficios, como entradas gratis a algunas zonas en caso de llegar a acumular una cantidad específica de sellos en el mismo.

También se recomienda hacer las reservas con antelación, llevar los elementos adecuados para cada destino, cumplir con las normas de seguridad, dejar los espacios libres de basura, hacer el menor ruido posible para no alterar la armonía del área protegida, no llevar mascotas y no consumir licor.